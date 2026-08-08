Sydney'de “Satürn'ün Halkaları” olarak bilinen, yıllardır tamamlanmayı bekleyen sıra dışı malikanede 23 yaşındaki bir adam ölü bulundu. İlk incelemelere göre genç adamın ölümünden önce hayvanların saldırısına uğramış olabileceği değerlendiriliyor. Olayın yaşandığı yapının geçmişi, soruşturmayı çok daha dikkat çekici hale getiriyor.

Sydney'in güneybatısındaki Eschol Park bölgesinde bulunan ve yaklaşık 40 hektarlık araziye yayılan malikaneye, çarşamba günü öğle saatlerinden kısa süre önce ihbar üzerine acil servis ekipleri gönderildi. Badgully Road yakınındaki arazide bir erkeğin cesedinin bulunduğu bildirildi.

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, 23 yaşındaki adamın ağır yaralar nedeniyle hayatını kaybettiğini belirledi. İlk soruşturmada gencin mülkte yaşayan veya çalışan biri olmadığı tespit edildi.

NSW Polisi, yaptığı açıklamada adamın ölümünden önce hayvanlar tarafından saldırıya uğramış olabileceğini bildirdi. Polis ayrıca gencin araziye izinsiz girip girmediğini araştırıyor.

Bu olayın yaşandığı malikaneyi asıl dikkat çekici hale getiren ayrıntı, yapının geçmişinde saklı.

“Satürn'ün Halkaları” olarak biliniyor

Tamamlanamayan ve dairesel mimarisi nedeniyle “Satürn'ün Halkaları” olarak anılan yapı, Sydney'deki sıradan evlerden oldukça farklı bir görünüme sahip.

Malikane yalnızca bir aile konutu olarak tasarlanmamıştı. Yapının aynı zamanda sıra dışı bir ruhani hareketin merkezi olması planlanıyordu.

Polonya'dan Avustralya'ya göç eden Stefan Dzwonnik tarafından tasarlanan yapı, ailesinin evi olmasının yanı sıra “Universal Power World Society” adlı oluşumun merkezi olarak inşa edildi.

Dzwonnik'in amacı ise yapıyı, dünyada daha iyi bir yaşamı savunan küresel bir hareketin merkezi haline getirmekti. 2018 yılında hayatını kaybeden Dzwonnik'in ardından malikane tamamlanmadan kaldı.

Fakat yapının geçmişindeki en dikkat çekici olaylardan biri, bu haftaki ölümden onlarca yıl önce yaşandı.

1982'de 16 yaşındaki genç de burada öldü

23 yaşındaki adamın ölümünün ardından, bölgede yaşayan bir kadının yıllar önce yaptığı paylaşım yeniden gündeme geldi.

Kadın, 2023 yılında sosyal medyada yaptığı paylaşımda kız kardeşinin 1982 yılının şubat ayında, henüz 16 yaşındayken malikanenin en üst bölümünden yaklaşık 40 metre yükseklikten düştüğünü ve hayatını kaybettiğini anlattı.

Ailesiyle ilgili bilgi ararken olayın bazı kişiler tarafından “şehir efsanesi” olarak görüldüğünü öğrendiğini belirten kadın, bunun kendisi için oldukça acı verici olduğunu söyledi.

Genç kızın sarhoş olmadığını ve yapıda şakalaşırken düşmediğini özellikle vurgulayan kadın, malikanenin o dönem bölgedeki çocukların uğrak noktalarından biri olduğunu anlattı.

İddiaya göre çocuklar burada bisiklete biniyor, vakit geçiriyor ve yapının çevresinde toplanıyordu.

Malikanede bu kez de çok sayıda köpek bulundu

23 yaşındaki adamın ölümünün ardından ekiplerin araziye yaptığı müdahalede çok sayıda köpek bulundu.

Aralarında Alman kurdu cinsi bir köpeğin de bulunduğu bildirilen hayvanların kayıtlarının ve mikroçiplerinin olmadığı öne sürüldü. Köpeklerin yakalanması sırasında başka bir kişi de elinden hafif şekilde yaralandı.

53 yaşındaki kişinin olay yerinde tedavisi yapılırken, belediye ekipleri köpekleri güvenli şekilde yakalamak için bölgeye geldi. Görevlilerin sakinleştirici iğne atan ekipmanlarla araziye girdiği görüldü.

Köpekler daha sonra hayvan barınağına götürüldü ve ötenazi uygulanmak üzere işlem başlatıldı.

Polis ise 23 yaşındaki adamın araziye neden girdiği ve ölümünden hemen önce neler yaşandığı sorularına yanıt arıyor.

Yaklaşık 40 hektarlık arazide yıllardır tamamlanmayı bekleyen ve geçmişinde başka bir ölümün de bulunduğu “Satürn'ün Halkaları” malikanesi, yaşanan son olayla birlikte yeniden gündeme geldi.