Bilim insanları, Satürn'ün kuzey kutbunda onlarca yıldır var olan ünlü altıgen (hexagon) yapısının güney kutbunda benzeri bir oluşumun izlerini tespit etti. Science Advances dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bu yeni yapı "dekagon" olarak adlandırılıyor ve 10 kenarlı bir dalga formu sergiliyor.

Araştırmacılar, bu yapının kuzeydeki altıgen gibi uzun süredir var olmadığını, son yıllarda güçlenerek ortaya çıktığını belirtiyor. İlk güçlü ipuçları 2024 yılında amatör gök bilimciler Trevor Barry ve Jean-Paul Oger ile çalışmanın başyazarı Agustín Sanchez-Lavega tarafından yer tabanlı görüntülerde fark edildi.

HUBBLE GÖZLEMLERİYLE ONAYLANDI

Hubble Uzay Teleskobu'nun uzaydan yaptığı yüksek çözünürlüklü gözlemler, yapının 2023 yılına kadar uzanan geçmişini doğruladı. Teleskobun farklı dalga boylarında yaptığı incelemeler, bu 10 kenarlı dalganın Satürn'ün atmosferinin farklı katmanlarında nasıl şekillendiğini ortaya koydu.

Bilim insanları, bu keşfin dev bir gezegen hava modelinin sıfırdan nasıl geliştiğini ilk kez gözlemleme fırsatı sunduğunu vurguluyor. Araştırmacılar, Hubble ve James Webb Uzay Teleskobu ile gözlemlere devam ederek, bu 10 kenarlı dalganın kuzeydeki altıgen gibi kalıcı bir yapıya dönüşüp dönüşmeyeceğini anlamaya çalışacak.