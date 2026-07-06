Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar yeniden alevlendi. Rus ordusu, gece yarısı Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere birçok stratejik bölgeye hava saldırısı düzenledi. İlk belirlemelere göre başkentte 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

GECE YARISI BOMBALAR YAĞMAYA BAŞLADI

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, gerçekleştirilen son hava harekatlarıyla birlikte yeniden şiddetlendi. Rus güçleri, yerel saatle 02.45 sularında Ukrayna’nın kalbi konumundaki Kiev’e yönelik yoğun bir bombardıman başlattı.

Saldırının boyutunu sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, başkentin gece yarısından itibaren ağır hava saldırılarına maruz kaldığını doğruladı.

APARTMANLAR VURULDU

Bombardımanda özellikle Kiev'in Podil ve Darnitskiy semtlerindeki yerleşim yerleri ağır hasar gördü. İsabet alan apartmanlarda yangın çıkarken, enkaz altında kalanlar için hızla arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. Belediye Başkanı Kliçko'nun aktardığı ilk bilgilere göre, Podil semtinde hasar gören bir apartmandan 15 sivil sağ olarak kurtarıldı. Kent genelinde ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko ise can kayıplarına ilişkin acı bilançoyu paylaştı. Saldırıların ardından en az 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Tkaçenko, sosyal medya mesajında "Rusya, doğrudan sivilleri hedef alan füze saldırılarına kararlılıkla devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

DİĞER ŞEHİRLERE DE YAYILIYOR

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, Rusya'nın hava harekatı sadece Kiev ile sınırlı kalmadı. Başkentin yanı sıra ülkenin stratejik öneme sahip; Çernigiv, Sumi, Zaporijya, Dnipropetrovsk ve Donetsk bölgelerinde de hava hareketliliğinin ve bombardımanların yoğun bir şekilde sürdüğü bildirildi. Bölgede gerilim tırmanırken, savunma sistemlerinin devrede olduğu belirtiliyor.