Hazır giyim sektörünün maliyet ve fiyat anlamında istihdam kayıpları ile birlikte geçtiği bu ağır kriz sürecinde, bu pazarların tek alternatifinin de şimdilik Türkiye olduğunu kaydeden Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Giyasettin Eyyüpkoca, “Rusya Ukrayna savaşının bitme ihtimali, konuşulması bile insanlarda pozitif bir hava yarattı. Ukrayna’yı düşünün ki bizim en büyük tüketicilerimizden, pazarlarımızdan birisi. Ukrayna’ya uçak uçmuyor. Uçak gitmeye başladığı an kabak çiçeği gibi açılıp inanılmaz bir ivme yakalayacak. 1.7 milyar- 1.8 milyar dolar civarında bir ticaret var ama savaş biterse Laleli’de ticaret 3 milyar doları bulur. Daha imza atılmadan ticaretin üzerine en az yüzde 20 ekleriz” diye konuştu.

50 TL KURTARIR

7 bini aşkın firma ve 24.000’in üzerinde çalışanı ile bölgenin savaşın bitimine odaklandığını aktaran Eyüpkoca, Ukrayna’nın bu durumda Rusya’dan daha hızlı bir ivme yakalayacağını ve alımlarını daha hızlı artırabileceğini kaydetti.

Bölgenin maliyetlerle baş etmek te zorlandığını ve üretim tarafında kapasitelerin atıl kaldığını söyleyen Eyüpkoca, “Hâlâ maliyet yapmakta zorlanıyoruz. Bizim tarafımızda 45-50 TL seviyesinde olsaydı dolar kuru en azından maliyet yapmakta daha az zorlanacaktık.”