Eryılmaz, ABD merkezli banka JPMorgan’ın TCMB’den 3 puanlık faiz artışı beklediğini ve bu yıl için erken seçim tahminine raporunda yer verdiğini söyledi. Bank of America’nın da geçen hafta borsada 18 milyar liralık satışının faiz kararıyla ilişkilendirildiğini hatırlatan Eryılmaz, “Ben ise perşembe günü faiz oranlarında değişiklik beklemiyorum” dedi.

‘SATIŞ FIRSATI’

Enflasyonun yüksek olduğuna vurgu yapan Eryılmaz, “Savaş erken bitse bile TCMB’nin hızlı ve kolay şekilde faiz indiremeyeceği fiyatlaması gündemde” yorumunda bulundu. Filiz Eryılmaz, yüksek faiz ortamının piyasanın hoşuna gitmediğini ve bu durumun Borsa İstanbul’da satış baskısını derinleştirdiğini sözlerine ekledi. Eryılmaz, haftayı 13 bin 694 puandan kapatan borsayla ilgili “14 bin 250 puan aşılmadan yeni ve güçlü alım yapmak sağlıklı gözükmüyor. Tepki yükselişleri ise satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Uzun vadeli yatırımcılar içinse panik satışı yapmayı gerektirecek durum yok, seçici ve kademeli alım yapılabilir” tavsiyelerinde bulundu.

Filiz Eryılmaz

Altında al-sat tuzağına dikkat

ABD istihdam verisinin ardından cuma günü piyasalarda ‘deprem’ yaşandığını söyleyen Filiz Eryılmaz, “Altında yön belli değil, al-sat tuzağı üretmeye müsait bir bölgedeyiz. Kısa vadeli yatırımcılar kâr alımı yaparak altınlarını satabilir. Uzun vadeli yatırımcılar ise pozisyonunu korumalı” dedi.