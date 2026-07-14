ABD, pazartesi günü İran mevzilerine yönelik yeni bir hava harekatı düzenledi. İran'dan ise karşılık gecikmedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ticari gemilere yönelik saldırılara misilleme olarak geçen hafta hava saldırılarını yeniden başlatmasından bu yana gerçekleştirilen altıncı dalga operasyon, İran'ın cephanelik ve askeri sistemleriyle altyapısı hedeflerini vurdu.

Salı günü erken saatlerde yerel kaynaklar ve İran Devrim Muhafızları'na yakın Tasnim Haber Ajansı; Kiş, Keşm ve Ebu Musa adaları ile Bender Abbas liman kentinde patlamalar yaşandığını duyurdu.

CENTCOM; Bender Abbas, Ebu Musa, Buşehr, Çahbahar, Cask ve Konarek kentlerindeki İran kıyı savunma sistemleri ile füze ve İHA sahalarının hassas mühimmatla vurulduğunu doğruladı. Bahreyn'in de İran'dan gelen hava saldırılarını engellediği açıklandı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), düzenlenen saldırıların İran güçlerine ağır bir bedel ödetmeyi ve ticari taşımacılığa yönelik saldırı kapasitelerini zayıflatmayı amaçladığını duyurdu.

İran Bahreyn ve Kuveyt'de ABD hedeflerini vurdu. İran'ın BAE karşısında vurduğu iki tanker ise savaşın en dikkat çeken saldırılarından biri oldu.

SAVAŞ YAYILIYOR

Bu esnada savaş bölgede yayılmaya başladı. Suudi Arabistan'ın dün Yemenli Husilere yaptığı hava saldırısının ABD destekli olduğu ortaya çıktı.

Husilere bağlı Sanaa Havalimanı'nı vuran Suudi Arabistan'a karşılık veren Husiler ülkenin güneybatısındaki Abha Havalimanı’na balistik füzeler ve insansız hava araçları ateşledi.

Ayrıca, Sanaa Havalimanı’ndaki abluka kaldırılana kadar havayolu şirketlerine Suudi hava sahasında uçmamaları konusunda uyarıda bulundular.

Hürmüz Boğazı'ndan sonra en önemli ticari noktalardan biri olan Babülmendep Boğazı'na kıyıları olan Husiler, saldırılara karşılık vereceklerini vurguladı.

'TANKERLER ABD TUZAĞINA DÜŞTÜ

ABD koruması altında Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan iki tanker İran Donanması tarafından hedef alındı. İran, vurdukları gemilerin ABD tarafından kandırıldığını söyledi.

BAE Savunma Bakanlığı, Mombasa ve Bahia adlı iki tankerin Hürmüz Boğazı'nın güney geçişinde, Umman kara sularında İran seyir füzeleriyle vurulduğunu, saldırıda bir mürettebatın hayatını kaybettiğini ve sekiz kişinin yaralandığını bildirdi.

İran, gemilerin "bir ABD tuzağının kurbanı" olduklarını söyledi ve Boğaz'ın kapalı olduğunu bir kere daha vurguladı.

'HÜRMÜZ'ÜN KORUYUCUSU' PARA İSTİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu belirterek ABD'nin Boğaz'ın kontrolünü ele alacağını ve buranın koruyucusu olacağını ifade etti.

ABD ordusu, başkanın talimatıyla salı günü Washington saatiyle 16.00'da İran limanlarına ve kıyı bölgelerine yönelik deniz ablukasını yeniden başlatacağını duyurdu.

ABD Başkanı sadece İran'ı ablukaya aldıklarını ve Hürmüz Boğazı'nın diğer bütün ülkelerin gemilerine açık olduğunu söyledi.

Buna karşılık bu Boğaz'ın koruyucu olarak Kuveyt, Katar, BAE gibi ülkelerde yüzde 20 oranın para alacaklarını da ifade etti.

Bununla birlikte Trump, İranlı liderleri geçen ay imzalanan mutabakat zaptına uymamakla suçlayarak askeri operasyonların devam edeceğini bir mektupla Kongre'ye bildirdi.

Citigroup analistleri, bu ücret talebinin askeri gerilim riskini artıracağı ve İran'ın ara anlaşmadan çekilmesi durumunda petrol fiyatlarının uzun süre yüksek kalabileceği uyarısında bulundu.

EKONOMİ SARSILDI

Yaşanan askeri temaslar, Washington ile Tahran arasında topyekûn bir çatışma riskini artırırken petrol piyasalarını da doğrudan etkiledi.

Uluslararası gösterge olan Brent petrol, Asya seansında yüzde 1,9 artışla varil başına 84,90 dolara yükseldi.

Gerilimin tırmanmasıyla pazartesi gününü yüzde 10 artışla kapatan petrol fiyatları, 12 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.