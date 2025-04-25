Almanya'da Friedrich Merz liderliğindeki yeni hükümet, ülkenin askeri kapasitesini artırma yönünde ciddi adımlar atmaya başladı. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında kurulan koalisyon, Rusya'yı "en büyük ve en doğrudan tehdit" olarak tanımlarken, Moskova'ya karşı daha kararlı bir duruş sergilenmesi gerektiğini savunuyor.

Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer, Die Welt gazetesine verdiği röportajda, ülkenin 2029 yılına kadar kapsamlı bir savaşa hazır olması gerektiğini belirtti. Breuer, "Rusya'yla tam ölçekli bir çatışmaya girebilmek için asker sayımızı artırmalıyız" ifadelerini kullandı.

Alman Handelsblatt gazetesinin haberine göre, askeri birliklerin ve teçhizatların hızlı sevkiyatı için Lufthansa ve Deutsche Bahn gibi sivil ulaşım devleriyle iş birliği görüşmeleri başlatıldı. Hava Kuvvetleri yetkilileri de sivil havayolu ve demiryolu şirketlerinin insansız hava araçlarının (İHA) operasyonlarına destek verdiğini doğruladı.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Askeri malzemelerin cepheye ulaştırılmasında sivil lojistik firmalarına tamamen güveniyoruz" denildi.

Friedrich Merz liderliğindeki yeni hükümetin ilk hedefinin toplam asker sayısının 460 bine çıkarılması olduğu öğrenildi. Bu kapsamda zorunlu askerlik yeniden gündeme geldi.

ZORUNLU ASKERLİK GERİ Mİ DÖNÜYOR?

CDU, 2011 yılında kaldırılan zorunlu askerliğin yeniden yürürlüğe girmesini savunurken, SPD gönüllü temelli bir sistemin devam etmesi gerektiğini öne sürüyor.

SPD lideri Lars Klingbeil, orduyu daha cazip bir kariyer alanı haline getirmenin önemine dikkat çekerek, "Askerliğin avantajlarını artırmalıyız. Silahlı kuvvetler, gençler için daha çekici hale gelmeli" dedi.

Savunma Bakanı Boris Pistorius da mevcut durumda orduya katılımın yetersiz olduğunu ve personel sayısının yaklaşık 182 bin civarında seyrettiğini belirtti. Pistorius, herkesin askerlik için uygun olmadığını ve her yıl binlerce kişinin ordudan ayrıldığını ifade etti. Ayrıca tüm yetişkin Almanlara askerlik yapma niyetlerinin sorulması gerektiğini, kadınların da gönüllü olarak katılım sağlayabileceğini söyledi.

Pistorius, son dönemde orduya katılım sayısındaki düşüşün durduğunu belirtse de mevcut sayının savaş koşulları için yetersiz olduğunu kabul ediyor. Alman askeri tarihçisi Sönke Neitzel ise "Çok fazla subayımız var ama yeterli askerimiz yok. Bu durumu tersine çevirmeliyiz" diyerek zorunlu askerlik uygulamasına geri dönülmesini savundu.

Mart ayında yapılan bir kamuoyu yoklamasına göre, Almanların yalnızca %17’si savaşa katılmayı destekliyor. Öte yandan, eski Doğu Almanya bölgelerinde ordunun tanıtım faaliyetleri yapması ise hâlâ yasak.