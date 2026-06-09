İsrail Demokrasi Enstitüsü (IDI) tarafından 31 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen kamuoyu araştırması, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya yönelik desteğin zayıfladığını ortaya koydu.

Ankete göre, İsrail’de 2009’dan bu yana büyük ölçüde kesintisiz olarak iktidarda bulunan ve ülke tarihinin en uzun süre görev yapan başbakanı olan Binyamin Netanyahu’nun yeniden seçim yarışına girmemesi gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 61’e ulaştı. Netanyahu’nun en geç 27 Ekim’de yapılması planlanan genel seçimlerde yeniden aday olması bekleniyor.

Katılımcıların yine yüzde 61’i, bundan sonraki başbakanlar için en fazla iki dönem görev yapma sınırı getirilmesini destekledi. Bu talebin, sağ, merkez ve sol görüşlü seçmenler arasında geniş destek bulması dikkat çekti.

Araştırma, İsrail kamuoyunun ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik güveninde de gerileme yaşandığını gösterdi. Katılımcıların yalnızca yüzde 44’ü Trump’ın İsrail’in güvenliğini temel öncelikleri arasında gördüğünü belirtirken, yüzde 54’ü ise ABD Başkanı’nın bu konuya yeterli önemi vermediği görüşünü dile getirdi.

Özellikle Yahudi kökenli İsrailliler arasında Trump’ın İsrail’in güvenliğine öncelik verdiğine inananların oranı mayıs ayında yüzde 64 seviyesindeyken, son ankette yüzde 41’e kadar geriledi. Bu oran, IDI’nin Kasım 2024’teki ABD başkanlık seçimlerinden bu yana yaptığı ölçümlerde kaydedilen en düşük seviye olarak öne çıktı.

750’den fazla kişinin katıldığı araştırmada hata payının yüzde 3,57 olduğu belirtildi.