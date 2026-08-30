Yıllar sonra yeniden gün yüzüne çıkan ve Traveller Collection (Gezgin Koleksiyonu) adı verilen koleksiyonda yaklaşık 15 bin sikke bulunduğu belirlendi. 100'den fazla ülke ve bölgeden toplanan parçalar arasında son derece nadir altın ve gümüş sikkeler de yer alırken, koleksiyonun tahmini değerinin 100 milyon doları aştığı belirtiliyor.

SAVAŞ YAKLAŞINCA TOPRAĞA GÖMDÜ

Kimliği gizli tutulan bu koleksiyoner, paraları toplamaya 1929 Wall Street İflası'nın hemen ardından, 1930'lu yılların başında başladı. Ekonomik kriz nedeniyle dönemin çok büyük koleksiyonerleri (Philipp von Ferrari gibi) ellerindeki nadir parçaları ucuza çıkarmak zorunda kalmıştı. Koleksiyoner ve eşi, rakiplerinin olmadığı bu dönemi avantaja çevirerek dünyayı gezdi ve muazzam bir servet topladı.

1930'ların sonunda savaş tehlikesinin büyümesi üzerine değerli sikkelerini korumak isteyen koleksiyoner, paraların önemli bölümünü puro kutuları ve zarflara yerleştirdi. Bunları da metal kutuların içine koyarak yaşadığı arazide toprağa gömdü.

Ancak koleksiyoner sakladığı serveti yeniden çıkaramadı. Savaş sırasında felç geçirdi ve kısa süre sonra hayatını kaybetti. Koleksiyon ise ailesi tarafından uzun yıllar saklı tutuldu.

50 YILDAN FAZLA GİZLİ KALDI

Koleksiyonerin eşi daha sonra aile üyelerine kutuların nerede olduğunu anlattı. Yapılan kazıda metal kutular gömüldükleri yerde bulundu ve sikkeler güvenli bir noktaya taşındı.

Koleksiyonun uzmanlar tarafından kapsamlı biçimde incelenmesine ise 2022'de başlandı. İlk başta yaklaşık bir hafta sürmesi beklenen inceleme, koleksiyonun büyüklüğü ve nadirliği nedeniyle aylar sürdü.

Yaklaşık 15 bin parçalık koleksiyonda Avrupa'dan Orta Doğu'ya kadar farklı bölgelerden son derece nadir altın ve gümüş sikkeler bulunuyor. Koleksiyonun tahmini toplam değerinin 100 milyon doları aştığı belirtiliyor.

TEK BİR SİKKE 3 MİLYON DOLARA SATILDI

Koleksiyonun en değerli parçalarından biri, 1629 yılında Prag'da basılan 100 dukalık dev altın sikke oldu. Yaklaşık 348,5 gram saf altın içeren sikke, İsviçre merkezli Numismatica Ars Classica tarafından açık artırmaya çıkarıldı.

Sikkenin 1 milyon 950 bin İsviçre Frangı olan çekiç fiyatı, komisyonların eklenmesiyle 2 milyon 388 bin 750 İsviçre Frangına, yani yaklaşık 3 milyon dolara ulaştı.

Traveller Collection'ın parçaları tek seferde satılmak yerine uzmanlar tarafından incelenip kataloglandıktan sonra farklı açık artırmalarda alıcılarla buluşturuluyor. Böylece savaş öncesinde toprağın altına saklanan koleksiyon, yaklaşık bir asır sonra yeniden gün yüzüne çıkıyor.