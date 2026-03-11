ABD ile İran arasında devam eden ve tüm bölgeye yayılan savaş futbolu da etkiledi. ABD, Meksika ve Kanada işbirliği ile düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'na İran'ın katılım durumu merak ediliyordu. İran'dan katılım durumuna ilişkin resmi açıklama geldi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, İran Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılımı konusunu ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmüş ve gün içinde açıklama yapmıştı. Infantino, ABD Başkanı Trump'ın İran Milli Takımı'nın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki turnuvada görmek istediğini aktarmıştı.

İran Spor Bakanı Ahmad Donyamali, mevcut güvenlik durumu ve ABD ile olan gerginliklerin ülkenin turnuvaya katılmasını imkansız hale getirdiğini söyledi. Donjamali açıklamasında ABD yönetimini sert sözlerle eleştirerek, “Bu yozlaşmış hükümet liderimizi öldürdükten sonra Dünya Kupası’na katılma niyetimiz yok” ifadelerini kullandı. Son aylarda devam eden çatışmaların binlerce kişinin ölümüne yol açtığını ve İran'ın turnuvaya katılabilmesi için gerçekçi koşulların kalmadığını da belirtti.

FIFA'YI ZOR GÜNLER BEKLİYOR

FIFA yönetmeliklerine göre, turnuvaya takım eklenip eklenmemesi tamamen FIFA yönetiminin inisiyatifinde.

G Grubu'nun üç takımlı olarak oynatılması, İran'ın yerine başka bir ülke davet edilmesi de senaryolar içinde yer alıyor. İran, G Grubu'ndaki Yeni Zelanda, Belçika ve Mısır maçlarını ABD'de oynayacaktı.