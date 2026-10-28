İspanya'nın Cádiz Körfezi'ndeki San Fernando tersanesinde düzenlenen törenle suya indirilen gemi, Suudi Arabistan'ın deniz gücünü artırmayı hedefleyen program kapsamında üretildi. Yeni korvetin hizmete girmeden önce kapsamlı testlerden geçirilmesi planlanıyor.

DENİZALTI VE HAVA TEHDİTLERİNE KARŞI GÖREV YAPACAK

Navantia'nın Avante 2200 tasarımı temel alınarak geliştirilen NEOM korveti, deniz gözetleme, istihbarat toplama ve stratejik tesislerin korunması gibi farklı görevlerde kullanılabilecek.

Gemi, denizaltı savunma harbinin yanı sıra hava ve suüstü tehditlerine karşı mücadele edebilecek sistemlerle donatılıyor. Elektronik harp kabiliyetine de sahip olacak korvette HAZEM savaş yönetim sistemi, HERMESYS haberleşme sistemi ve DORNA atış kontrol sistemi bulunacak.

Denize indirme törenine Suudi Arabistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Muhammed bin Abdurrahman el-Gureybi ile Navantia Yönetim Kurulu Başkanı Ricardo Domínguez katıldı. Yetkililer, geminin iki ülke arasındaki savunma iş birliğinin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

SON SAVAŞ GEMİSİ 2029'DA TESLİM EDİLECEK

Navantia, 2019-2024 yılları arasında Suudi Arabistan için beş korvet inşa etmişti. Yeni sipariş kapsamında üç geminin daha üretilmesi kararlaştırılırken NEOM, bu partinin ikinci korveti oldu.

Programın son gemisinin 2029 yılında teslim edilmesi hedefleniyor. NEOM ve yeni partinin üçüncü korveti, savaş sistemlerinin kurulumu ve testleri için Suudi Arabistan'a gönderilecek.

Şirket, üretim çalışmalarının yaklaşık 4 milyon saatlik iş hacmi oluşturacağını ve günlük ortalama 2 bin 200 nitelikli çalışana istihdam sağlayacağını açıkladı. Projede 20'den fazla alt yüklenici ve farklı ülkelerden 50 tedarikçi görev alıyor.