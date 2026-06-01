Sistem, her biri 10 kilovat güce sahip 10 ayrı fiber lazerin tek bir ışın halinde birleştirilmesiyle çalışıyor. Elde edilen yüksek yoğunluklu enerji demeti, küçük insansız hava araçlarını, havan mühimmatlarını ve diğer hafif hava tehditlerini hedef alabilecek kapasiteye sahip. Yetkililer, lazerin metal yüzeyleri kısa sürede yakabilecek güçte olduğunu belirtiyor.

BİR ATIŞIN MALİYETİ FÜZELERE GÖRE ÇOK DAHA DÜŞÜK

Japon savunma çevreleri, son yıllarda Ukrayna ve Kızıldeniz'deki çatışmalarda görülen yoğun İHA saldırılarının geleneksel hava savunma sistemlerini ekonomik açıdan zorladığına dikkat çekiyor. Birçok durumda binlerce dolarlık dronlara karşı yüz binlerce hatta milyonlarca dolarlık önleme füzeleri kullanılması gerekiyor.

Yeni lazer sistemi ise fiziksel mühimmat kullanmadığı için elektrik enerjisi bulunduğu sürece görev yapabiliyor. Bu sayede 'neredeyse sınırsız mühimmat' avantajı sunarken, atış başına maliyetin de klasik hava savunma füzelerine kıyasla oldukça düşük olması hedefleniyor.

DENİZ ORTAMINDAKİ ZORLU ŞARTLAR TEST EDİLECEK

Lazer silahı, Japonya'daki Japan Marine United tersanesinde JS Asuka test gemisine entegre edildi. Yaklaşık 6 bin 200 ton deplasmana sahip gemide yer alan sistemin gerçek deniz koşullarındaki performansı önümüzdeki süreçte ayrıntılı şekilde incelenecek. Testlerde rüzgâr, nem, tuzlu su spreyi, geminin dalga nedeniyle yaptığı hareketler ve atmosferik etkilerin lazer ışını üzerindeki sonuçları değerlendirilecek.

Uzmanlar, lazer teknolojisinin özellikle sürü halinde gelen dronlara karşı önemli avantajlar sunduğunu belirtse de yoğun yağmur, sis ve yüksek nem gibi çevresel faktörlerin sistemin etkinliğini azaltabileceğini vurguluyor. Ayrıca yüksek enerjili lazerlerin çalışması sırasında ortaya çıkan ısının yönetilmesi ve geminin elektrik altyapısının bu yükü karşılayabilmesi de kritik başlıklar arasında yer alıyor.

Japonya, söz konusu denemelerden elde edilecek veriler doğrultusunda gelecekte daha güçlü lazer sistemleri geliştirmeyi ve bu teknolojiyi yeni nesil Aegis donanımlı savaş gemilerine entegre etmeyi planlıyor. Ülkenin hedefleri arasında yalnızca dronlar değil, ilerleyen dönemde daha hızlı ve karmaşık füze tehditlerine karşı da yönlendirilmiş enerji silahlarının kullanılması bulunuyor.