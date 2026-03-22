Ortadoğu’da tırmanan gerilim, bölgenin yalnızca küresel petrol ve doğalgaz arzı için değil, aynı zamanda dünya sivil havacılık trafiği için de ne denli kritik bir koridor olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Son yirmi yılda Emirates, Etihad ve Qatar Airways gibi Körfez merkezli "süper bağlayıcı" (super-connector) devler, uzun mesafeli uçuşlarda küresel ağın merkezine yerleşmişti. Ancak bölgede patlak veren çatışmalar, on binlerce yolcunun mahsur kalmasına ve küresel uçuş trafiğinin felç olmasına neden oldu.

HAVADA KAOS VAR

Sektördeki krizin derinliği, operasyonel zorluklarla her geçen gün artıyor. "Sınırlı" hizmetleri yeniden başlatma çabaları sık sık kesintiye uğrarken, son olarak 16 Mart'ta Dubai Havalimanı'na düzenlenen İHA saldırısı bardağı taşıran son damla oldu. Emirates, saldırı nedeniyle çok sayıda uçuşu iptal etmek ve havadaki uçaklarını güvenli bölgelere yönlendirmek zorunda kaldı. Uzmanlar, bu durumun küresel havacılık sektöründeki etkilerinin savaş sona erdikten çok sonra bile hissedileceği görüşünde.

BATILI TAŞIYICILAR İÇİN YENİ BİR FIRSAT MI?

Körfez rotalarındaki güvenlik endişeleri, yolcuları ve havayolu şirketlerini alternatif arayışına itiyor. Uzun süredir pazar payını Körfez devlerine kaptıran Batılı havayolu şirketleri, bu istikrarsızlık ortamında müşterilerini geri kazanma fırsatını değerlendirmeyi planlıyor. Savaşın yarattığı bu jeopolitik sarsıntı, havayolu taşımacılığındaki güç dengelerini kalıcı olarak değiştirebilir.