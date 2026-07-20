Düşük maliyetli biletleriyle ünlü havayolu şirketi Ryanair, Orta Doğu'daki savaşın tüketici güvenini zedelemesi ve yükselen jet yakıtı fiyatlarının maliyetleri artırması sebebiyle bilet fiyatlarını daha da düşük tutmak zorunda kaldı.

Şirketin haziran ayı ile biten üç aylık dönemdeki vergi sonrası kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 azalarak 538 milyon Euro'ya geriledi.

Açıklanan bu rakam, analistlerin 579 milyon Euro'luk kâr beklentisinin altında gerçekleşti. Buna göre şirket toplamda 277 milyon Euro, yani 14 milyar 952 milyon TL kaybetti.

Söz konusu dönemde şirketin ortalama bilet fiyatları yüzde 6 oranında düşerken, işletme maliyetleri yüzde 11 artış gösterdi.

YAKIT FİYATLARI ŞİRKETİ YAKTI

Maliyet artışında, havayolu şirketinin koruma altına alınmamış yakıt fiyatlarının iki kattan fazla artması etkili oldu. Ryanair, yakıt maliyetlerinin yüzde 80'ini koruma altına almıştı.

Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Michael O'Leary; tüketici tereddütleri, AB'deki jet yakıtı sıkıntısı endişeleri, ekonomik belirsizlik ve geç rezervasyonlar nedeniyle bilet fiyatlarında "teşvik" uygulanması gerektiğini belirtti.

Şirket, bilet gelirlerinin ağustos ve eylül aylarındaki geç rezervasyonların gücüne büyük ölçüde bağlı olduğunu kaydederek, Mart 2027'ye kadar olan 12 aylık döneme ilişkin tam yıl beklentisini açıklamaktan kaçındı.

Şirket Finans Direktörü (CFO) Neil Sorohan ise Financial Times'a (FT) yaptığı açıklamada, rezervasyonlardaki son artışa rağmen mevcut çeyrekteki bilet fiyatlarının hâlâ hafif düşüş gösterdiğini ifade etti.

RAKİBİNE BAKAKALDI

Ryanair'in finansal sonuçları, rakibi düşük maliyetli havayolu şirketi easyJet'in, özel kredi şirketi Castlelake ile daha önce yapılan bir anlaşmayı kesintiye uğratan ABD'li yatırım grubu Apollo tarafından 6 milyar 71 milyon Euro'ya satın alınarak özelleştirilmeye hazırlandığı bir döneme denk geldi.

Sektörde, easyJet'in yeni sahiplik altında kapasitesini koruyabileceği veya azaltabileceği yönünde tahminler yapılıyor.

CFO Sorohan, Avrupa'da daha fazla havayolu şirketinin birleşmesi ve "istikrarsız şirketlerin" yüksek yakıt fiyatları ile güçlü ABD doları altındaki kış dönemini atlatmakta zorlanması nedeniyle Ryanair'in daralan kapasiteden fayda sağlayabileceğini dile getirdi.

PETROL FİYATLARININ ÖNÜ ALINAMIYOR

ABD'nin İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası gerçekleştirmesinin ardından petrol fiyatları bir ayı aşkın süredir ilk kez pazartesi günü varil başına 90 doların üzerine çıkarken, yakıt fiyatlarının havayolları üzerinde baskı oluşturmaya devam etmesi bekleniyor.

Sorohan, Ryanair'in gelecek yıl için tedarikinin yüzde 80'ini mart ayına kadar varil başına 67 dolardan güvence altına alarak son derece iyi bir koruma sağladığını belirtti.

Tedarikçilerle sürekli temas halinde olduklarını ifade eden Sorohan, ortaklarının tedarik durumundan memnun olduğunu ve bu nedenle tüketicilerin yakıt arzı gerekçesiyle rezervasyon yapmaktan çekinmemesi gerektiğini ekledi.