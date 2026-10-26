İtalyan basınında yer alan bilgilere göre söz konusu araçlar, İtalyan savunma şirketi Leonardo ile Alman Rheinmetall'in ortak girişimi tarafından üretilecek. Ancak anlaşmalar henüz şirketler veya İtalya Savunma Bakanlığı tarafından resmen doğrulanmadı.

ESKİ TANKLARIN YERİNİ YENİ NESİL ARAÇLAR ALACAK

Yeni tanklar, Alman Rheinmetall şirketinin geliştirdiği KF51 Panther modeli temel alınarak üretilecek. Araçların, İtalyan ordusunun ihtiyaçlarına göre özel sistemlerle donatılması planlanıyor.

Panther tabanlı tankların, İtalya'nın uzun yıllardır kullandığı Ariete tanklarının yerini kademeli olarak alması hedefleniyor. Siparişin resmileşmesi halinde bu anlaşma, Panther platformunun yeni nesil bir versiyonu için verilen ilk üretim siparişi olacak.

Anlaşmanın diğer bölümünü ise 48 Lynx zırhlı muharebe aracı oluşturuyor. Askerlerin savaş alanında taşınması ve korunması amacıyla geliştirilen bu araçlar, İtalyan ordusunun mevcut Dardo zırhlı araçlarının yerini alacak.

Yeni siparişin, daha önce alınması kararlaştırılan 21 Lynx aracına eklenmesi bekleniyor. Böylece İtalya, kara kuvvetlerinin yenilenmesi için yürüttüğü programı genişletmiş olacak.

TOPLAM MALİYET 23 MİLYAR EUROYA ULAŞABİLİR

İtalya'nın planları yalnızca bu 78 araçla sınırlı değil. Ülke, uzun vadede 132 yeni ana muharebe tankı ve tanklarla aynı platformu kullanan 140 destek aracı tedarik etmeyi hedefliyor.

Lynx programında ise hedef çok daha büyük. İtalyan ordusunun, farklı görevlerde kullanılmak üzere yaklaşık 1.050 zırhlı araç satın alması planlanıyor. Bunlar arasında asker taşıyan muharebe araçlarının yanı sıra keşif, komuta ve destek amaçlı modeller de bulunacak.

İki büyük modernizasyon programının toplam maliyetinin yaklaşık 23 milyar euroya ulaşabileceği belirtiliyor. Tank programının 2037'ye, Lynx araçlarını kapsayan programın ise 2040'a kadar sürmesi öngörülüyor.

Üretimde İtalyan savunma sanayisinin de önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Leonardo ve Rheinmetall'in ortaklığı kapsamında çalışmaların yaklaşık yüzde 60'ının İtalya'da gerçekleştirilmesi planlanıyor. Böylece yeni araçların üretiminden bakımına kadar birçok aşamada ülke içindeki tesislerden yararlanılması hedefleniyor.