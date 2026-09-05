ABD’nin Colorado eyaletinde bulunan eski Rocky Flats nükleer silah üretim tesisinde yürütülen рекультация (rehabilitasyon) ve söküm çalışmaları, bölge ekosisteminde belirgin bir canlanma sağladı. Federal ekiplerin sahadaki 800’den fazla yapıyı yıkmasının ardından doğal bitki örtüsü hızla kendini toplamaya başladı.

Yıllarca plütonyum savaş başlıkları başta olmak üzere nükleer silah bileşenlerinin üretildiği tesiste, üretimin durdurulmasıyla birlikte geniş kapsamlı bir temizlik operasyonu gerçekleştirildi. Yüzlerce bina yıkılırken milyonlarca fit küp atık sahadan uzaklaştırıldı. Eski arıtma tesislerinin yer aldığı alanlara verimli toprak tabakası serilerek yerel ot tohumları ekildi.

SIĞIN SÜRÜSÜ BÖLGEYE YERLEŞTİ

Çayır alanlarının yeniden oluşmasıyla birlikte bölgeye geri dönen canlılar arasında yüzlerce sığın (kanada geyiği) yer aldı. Büyüyen sürü, eski sanayi arazisini ana yaşam ve otlama alanı olarak benimsedi.

Ancak sahadaki yasal çevre standartlarına uyumu takip eden hassas izleme cihazları, hayvanların fiziksel teması nedeniyle zarar görmeye başladı. Sığınların yüzey suyu parametrelerini ölçen telemetre cihazlarının gergilerine takılması, veri akışında ve enerji altyapısında arızalara yol açtı.

PRATİK MÜHENDİSLİK ÇÖZÜMÜ

İzleme istasyonlarını kaldırmanın veya hayvanların geçiş güzergahlarını değiştirmenin elverişsiz olduğuna karar veren mühendisler, ekipmanların etrafına küçük ölçekli koruyucu çitler yerleştirdi.

Kabloları, kontrol panellerini ve güneş panellerini koruyan bu mikro engeller; hava akışını ve yağışın sensörlere ulaşmasını engellemeden büyük hayvanların cihazlara temas etmesini önledi. Uygulama sayesinde su akışı ve tortu seviyesine ilişkin veri transferi kesintisiz olarak yeniden sağlandı.

2025 YILINDAKİ RAPOR ÇEVRESEL GÜVENLİĞİ DOĞRULUYOR

ABD Enerji Bakanlığı tarafından sunulan 2025 yılı değerlendirme raporuna göre, tesis dışındaki kontrol noktalarında yüzey sularına ilişkin herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Saha içerisindeki dahili bir noktada tespit edilen geçici bir durumun ise takip eden ayda giderildiği bildirildi. Aktif izleme programı kapsamında atmosferik hava takibinin ise artık yürütülmediği aktarıldı.