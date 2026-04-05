ABD İle İsrail’in İran’a saldırması ile başlayan savaş bir ayı aştı. Küresel ölçekte yaşanan gelişmeler neticesinde ise ekonomi yönetimi çeşitli önlemler aldı. Geçtiğimiz Para Politikası Kurulu’nda faiz indirimine ara veren Merkez Bankası’nın ilerleyen günlerde nasıl hamleler yapacağı merak ediliyor.

2026 yıl sonu enflasyonu beklentisi Orta Vadeli Program’da yüzde 16, Merkez Bankası’nın Şubat enflasyon raporu toplantısında yüzde 18 olarak açıklanmıştı. Şu anda ise piyasada beklentiler yüzde 30'a yaklaşmaya başladı.

Mart enflasyonu savaşın etkisinde akaryakıta gelen zamlara rağmen yüzde 1,94 olarak açıklandı. Enerji fiyatlarına gelen zamların ise Nisan enflasyonuna yansıması bekleniyor. Bir yandan da gözler bankaların kredi ve mevduat faizlerine çevrilmiş durumda.

REZERVLER SERT DÜŞTÜ

Öte yandan Merkez Bankası’nın rezervleri de erimeyi sürdürüyor. Brüt rezervler bir ayda 55 milyar dolar düşüş kaydetti. Altın rezervleri ise 27 Mart haftasında 69,1 ton ile art arda ikinci sert düşüşünü yaşadı. Geçen haftaki kaybın 44,6 tonu altın-döviz takas (swap) işleminden, 25,5 tonu da satıştan kaynaklandığı hesaplandı.

TCMB'nin altın rezervi, altın satışı ve altın karşılığı TL ile döviz takas işlemleri sonucunda 20 Mart'ta sona eren haftada 49,3 ton gerileyerek yedi buçuk yılın en sert düşüşünü kaydetmişti.

22 NİSAN’DA MERKEZ BANKASI NE YAPACAK?

Rezervlerin erimesi ve savaşın devam etmesi durumunda ise 22 Nisan’daki PPK’da Merkez Bankası’nın politika faizini yükseltebileceği tartışılmaya başlandı.