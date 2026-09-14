Letonya devletinin çoğunluk hissesine sahip olduğu airBaltic, ABD ile İran arasındaki savaşın havacılık sektöründe yarattığı finansal baskılar ve artan borç yükü nedeniyle New York'ta ABD İflas Yasası'nın Chapter 11 maddesi kapsamında gönüllü olarak iflas koruması başvurusunda bulundu.

Şirket Pazartesi günü yaptığı açıklamada, alacaklılardan koruma sağlama amacı taşıyan mahkeme denetimindeki bu süreçte uçuşların planlandığı şekilde devam edeceğini bildirdi.

AirBaltic tarafından yapılan açıklamada, yapılandırma süresince şirket operasyonlarını desteklemek amacıyla 405 milyon dolar tutarında finansman taahhüdü sağlandığı belirtildi.

Söz konusu finansman desteğinin Strategic Value Partners, Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley ve Oaktree Capital Management'ın da aralarında bulunduğu borç veren kurumlar tarafından üstlenildiği aktarıldı.

BİR SEBEBİ DE PANDEMİ

ABD ile İran arasındaki savaşın uçak yakıtı fiyatlarını iki katına çıkarması, havacılık sektöründe COVID-19 salgınından bu yana görülen en ağır krizin yaşanmasına yol açtı.

Yatırımcılar ve sektör yöneticileri, zayıf bilançolara ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara yüksek maruziyete sahip taşıyıcıların bu çatışmadan en ağır şekilde etkileneceği yönünde uyarılarda bulunuyordu.

Nisan ayında Letonya hükümetinden alınan 30 milyon avroluk devlet kredisinin ardından, yükselen yakıt giderleri airBaltic'in likidite durumunu son aylarda daha da olumsuz etkiledi.

Şirket, ABD'li indirimli havayolu şirketi Spirit Airlines'ın Mayıs ayında ABD hükümeti kurtarma planı için alacaklı desteği sağlayamayarak çökmesinin ardından, savaşa bağlı olarak kriz yaşayan ikinci havayolu şirketi oldu.

Güneydoğu Asya'nın en büyük ucuz havayolu şirketi AirAsia da dahil olmak üzere diğer taşıyıcılar ise artan yakıt maliyetleri ve ağır döviz kayıpları nedeniyle yeni sermaye arayışlarını sürdürüyor.