Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının ardından yürürlüğe giren yaptırımlar ve hava sahası kısıtlamaları nedeniyle Almanya’daki Köln/Bonn Havalimanı’nda mahsur kalan Rus kargo uçağı, yaklaşık dört yıldır park alanında bekleyişini sürdürüyor.

Havacılık platformu AeroTelegraph’ın aktardığı bilgilere göre, Rus kargo havayolu şirketi Atran Airlines bünyesindeki VQ-BVF tescilli Boeing 737-400F tipi uçak, 27 Şubat 2022 tarihinde Köln/Bonn Havalimanı’na iniş yaptı.

Ertesi gün Belçika’nın Liège Havalimanı’na uçması planlanan uçak, hava sahası yasaklarının devreye girmesiyle Almanya’da kaldı.

SAVAŞ BİTSE DE BU BORÇLA KALKAMAZ

Köln/Bonn Havalimanı yetkilileri, yaklaşık 28 yaşındaki uçağın uzun süreli park alanında tutulduğunu ve meydanın günlük operasyonlarını olumsuz etkilemediğini belirtti.

Uçağın tamamen terk edilmiş durumda olmadığı, havalimanında hizmet veren harici bir teknik bakım kuruluşu tarafından belirli aralıklarla kontrollerinin yapıldığı kaydedildi.

Havalimanında uçaklar için günlük 150 ila 180 euro aralığında park ücreti tarifesi uygulanıyor.

Şubat 2022’den bu yana biriken toplam park borcunun 250 bin ila 300 bin euro seviyesine ulaştığı hesaplanırken, Atran Airlines tarafından şimdiye kadar hiçbir ödeme gerçekleştirilmedi.

Havalimanı yönetimi, borç hanesinin büyümeye devam ettiğini, tahsilat sürecinde herhangi bir ilerleme sağlanamadığını ve görüşme yürütülebilecek resmi bir muhatabın bulunmadığını bildirdi.

UÇAĞIN SAHİBİ GİZEMİNİ KORUYOR

Uçağın mülkiyet durumu da hukuki açıdan belirsizliğini koruyor. Airfleets kayıtlarına göre geçmişi ABD merkezli uçak kiralama şirketi Aviation Capital Group’a kadar uzanan Boeing 737-400F’nin güncel mülkiyet sahibine ilişkin net bir bilgi bulunmuyor.

Bermuda tescili taşıyan uçağın uçuşa elverişlilik sertifikası da yaptırımların ardından geçerliliğini yitirdi.

Uçağın tekrar sefer yapabilmesi için yeni sertifikasyon ve teknik bakım süreçlerini tamamlaması şart koşuluyor.

Söz konusu uçağın geçmişinde dikkat çeken aşamalar yer alıyor. İlk olarak Haziran 1998’de İstanbul Airlines filosunda ticari uçuşlarına başlayan Boeing 737-400, sonraki dönemlerde Belçikalı City Bird ve Japon Skynet Asia Airways bünyesinde yolcu uçağı olarak kullanıldı.

Daha sonra kargo modeline dönüştürülen uçak, 2015’te AirBridgeCargo filosuna dahil oldu ve 2017 yılından itibaren Atran Airlines tarafından işletilmeye başlandı.