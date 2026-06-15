Savannah Limanı'nda gerçekleştirilen derinleştirme çalışmaları kapsamında ortaya çıkarılan toplar, ilk etapta Amerikan İç Savaşı dönemine ait sanıldı. Ancak arkeologlar ve tarihçilerin yaptığı incelemeler sonucunda eserlerin çok daha eski olduğu ve 1779 yılında yaşanan askeri olaylarla bağlantı taşıdığı ortaya çıktı.

Buluntuların bulunduğu bölge, Amerikan Bağımsızlık Savaşı sırasında İngiliz kuvvetleri ile Amerikan ve Fransız birlikleri arasında yaşanan çatışmaların önemli merkezlerinden biri olarak biliniyor. Uzmanlar, nehirden çıkarılan topların dönemin askeri faaliyetlerine ilişkin önemli ipuçları sunduğunu belirtiyor.

1779 YILINDAKİ SAVUNMA HATTIYLA BAĞLANTILI OLABİLİR

Araştırmacılara göre İngiliz kuvvetleri, 1779 yılında Fransız donanmasının Georgia kıyılarına yaklaşması üzerine Savannah Limanı'nın girişini korumak amacıyla bazı gemileri kasıtlı olarak batırdı. Böylece limana ulaşabilecek düşman gemilerinin hareket alanının kısıtlanması hedeflendi.

Savannah Nehri'nin çeşitli noktalarında yapılan incelemelerde ortaya çıkarılan topların da bu savunma planının bir parçası olduğu değerlendiriliyor. Yetkililer, her biri yüzlerce kilogram ağırlığındaki topların bazılarının halen mühimmat içerdiğini açıkladı.

Uzmanlar, bulunan eserlerin İngiliz donanmasına ait gemilerden geldiğini düşünürken, topların bir kısmının dönemin savaş gemilerinden HMS Savannah ile bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Ancak bu iddiayı kesin olarak doğrulayacak gemi kalıntılarına henüz ulaşılamadığı ifade edildi.

RESTORASYONUN ARDINDAN MÜZEDE SERGİLENECEK

Savannah Nehri'nden çıkarılan 19 toptan 17'si, Texas A&M Üniversitesi bünyesindeki koruma laboratuvarlarında uzun süren restorasyon çalışmalarından geçirildi. Uzman ekipler tarafından temizlenen ve incelenen eserlerin üzerindeki yıllara yayılan tortu ve tuz tabakaları dikkatli şekilde kaldırıldı.

Yapılan çalışmalar sırasında topların üretim özellikleri de incelendi. Bazı silahların İngiliz üretimi olduğu belirlenirken, farklı dönemlere ait çeşitli detaylar da kayıt altına alındı.

Restorasyon süreci tamamlanan tarihi topların, Georgia eyaletinin Savannah kentinde bulunan Savannah History Museum'da ziyaretçilerle buluşturulması planlanıyor. Sergide topların yanı sıra nehirden çıkarılan çapa parçaları, çan kalıntıları ve çeşitli denizcilik eserleri de yer alacak.

Araştırmacılar, Savannah Nehri'nde ortaya çıkarılan bu koleksiyonun Amerikan Bağımsızlık Savaşı döneminden günümüze ulaşan en dikkat çekici askeri buluntular arasında gösterilebileceğini belirtiyor.