İsrail’in İran’a yönelik saldırısıyla tırmanan jeopolitik gerilim, Türkiye ekonomisinde toparlanma beklentilerine darbe vurdu. Son gelişmeler, enerji fiyatlarında yükselişi tetikleyerek Türkiye’de enflasyon ve kur üzerinde yeni baskılar yaratabilir. İran’ın petrol arzının kesintiye uğraması ve Hürmüz Boğazı’ndaki potansiyel riskler, ekonomistler tarafından ‘yüksek enflasyon ve eriyen rezervler’ uyarısıyla değerlendiriliyor. Bu tablo, Merkez Bankası’ndan (TCMB) temmuz ayında beklenen faiz indirimlerinin de riske girmesine neden olabilir.

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Ekonomist Güldem Atabay’a göre, petrol fiyatlarının üç haneli seviyelere ulaşması ihtimali Türkiye açısından hem enflasyonu körükleyebilir hem de büyümeyi baskılayabilir. Atabay, “TCMB faiz indirimlerini ertelemek zorunda kalabilir, rezervlerini yeniden piyasaya satmak durumunda kalabilir. Zayıf rezervlerin siyasi amaçlarla değil, böylesi jeopolitik risklere karşı korunması için saklanması gerekirdi” dedi.

TCMB’nin haftalık repo ihalesiyle piyasaya likidite sağlaması, piyasalar tarafından faiz indiriminin ön hazırlığı olarak değerlendirilmişti. Ancak bu beklenti, İsrail’in İran’a yönelik saldırısıyla sekteye uğradı. Artan tansiyonun küresel büyümeyi ve enflasyonu olumsuz etkilemesi beklenirken, merkez bankalarının manevra alanları da daralıyor. Bu atmosferde TCMB, 19 Haziran Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısıyla kararlarını açıklayacak. Çoğunluk, faizde değişiklik beklemese de üst bantta yapılacak olası bir düzenleme sürpriz sayılmayacak. Bu nedenle karar metnindeki her ifade dikkatle izlenecek. Amerikan Merkez Bankası (Fed) faiz kararı da yatırımcıların odağına yerleşti.

Faizler yeniden yükselişe geçebilir

Ekonomist Güldem Atabay’a göre, petrol fiyatları üç haneli seviyelere, hatta 150 dolara yükselebilir. Atabay’a göre böyle bir senaryo Türkiye için ciddi riskler taşıyor: enflasyon üzerindeki baskı artabilir, faizler yeniden yükselişe geçebilir, büyüme hızı düşebilir. Bu ortamda Merkez Bankası faiz indirim planlarını ertelemek zorunda kalabilir ve zayıf rezervleri yeniden piyasaya sürmek durumunda kalabilir. Atabay, ayrıca, artan tansiyon nedeniyle turizm gelirlerinde de düşüş yaşanabileceği uyarısında bulundu.