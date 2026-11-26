ABD'den Avrupa'ya, Asya'dan Avustralya'ya kadar dünyanın farklı bölgelerinde tüketiciler, olası bir dünya savaşına ilişkin endişeler ve felaket senaryoları nedeniyle acil durum malzemeleri biriktirmeye başladı.

Hükümetlerin doğal afetler, uluslararası çatışmalar ve teknolojik kesintilere karşı yaptığı hazırlık çağrıları, sosyal medyada yayılan komplo teorileriyle birleşince alışveriş paniğini körükledi.

Büyük miktarda bakliyat, konserve gıda, şişelenmiş su, kuru gıda ve yedek pil stoklayan tüketicilerin görüntüleri sosyal medyada giderek daha fazla paylaşılır oldu. Uzmanlar, ihtiyaçların üzerinde yapılan alışverişin ürün sıkıntısına ve fiyat artışlarına yol açabileceğini belirtiyor.

KONSERVE SATIŞLARINDA YÜZDE 40 ARTIŞ

Aşırı hava olaylarının yanı sıra Ukrayna ve İran'daki uzun süreli çatışmaların yarattığı güvenlik endişeleri ülkeleri olası krizlere hazırlık konusunda harekete geçirdi. İngiltere ve Japonya gibi ülkeler, vatandaşlarına en az üç gün boyunca kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek temel malzemeleri bulundurmalarını tavsiye etti.

Bu kapsamda konserve ve kuru gıdaların yanı sıra bebek maması ve ilk yardım malzemelerinin de evlerde hazır tutulması önerildi. İngiltere'de bir süpermarket zincirinin konserve gıda satışları, ekim ayının sonlarında kısa süreli olarak yüzde 40 artış gösterdi.

Nebraska Omaha Üniversitesi'nde acil durum yönetimi alanında görev yapan Sojin Jang, kontrollü hazırlık ile aşırı stoklama arasındaki ayrıma dikkat çekiyor. Jang'a göre gereğinden fazla ürün alınması, gıda israfının yanı sıra arz sıkıntısına ve fiyat artışlarına neden olabilir. Düşük gelirli aileler, yaşlılar ve engelli bireyler bu durumdan özellikle olumsuz etkilenebilir.

72 SAATLİK HAZIRLIK SAVAŞ İŞARETİ DEĞİL

İngiltere hükümeti, 22 Ekim'de başlattığı acil durum hazırlığı kampanyasında vatandaşlarına elektrik, su ve iletişim hizmetlerinde yaşanabilecek kesintilere karşı önlem almalarını tavsiye etti. Fransa, İrlanda ve Hollanda'da da benzer uygulamalar bulunuyor.

Avrupa Birliği'nin Mart 2025'te kabul ettiği hazırlık stratejisi ise vatandaşların olağanüstü durumlarda en az 72 saat boyunca temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesini hedefliyor. Uzmanlar, bu uygulamaların yaklaşan bir dünya savaşının göstergesi olmadığını; doğal afetler ve siber saldırılar dahil farklı risklere karşı geliştirildiğini belirtiyor.

YANLIŞ BİLGİLER PANİK ALIŞVERİŞİNİ KÖRÜKLÜYOR

Afet ve acil durumlara hazırlık amacıyla yayımlanan resmi tavsiyeler, sosyal medyada yayılan yanlış bilgilerle birleşerek kamuoyundaki kaygıyı artırdı. ABD, Avrupa ve Asya'daki bazı sosyal medya kullanıcıları, uçuşları ve bankacılık uygulamalarını aksatan bir dizi teknoloji kesintisini hükümetlerin acil durum hazırlığı çağrılarıyla ilişkilendirerek yeni bir küresel çatışmanın yaklaştığı yönünde spekülasyonlar üretti. Profesyonel doğrulama kuruluşları ise farklı dillerde internette yayılan çok sayıda iddianın gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.

Bu iddiaların yayıldığı ülkelerden biri de Avustralya oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Canberra yönetiminin ülke çapında olağanüstü hal ilan ettiğini öne sürerken, bu iddiaya dayanak olarak bir Kızılhaç röportajını gösterdi. Ancak söz konusu röportaj, böyle bir karar alındığını doğrulamıyordu.

Yanlış bilgiler; olası bir felakete karşı stok yapma, sığınak inşa etme ve hayatta kalma becerileri öğrenme gibi faaliyetlere odaklanan çevrim içi "prepper" topluluklarında da karşılık buldu. Bu grupların bazı üyeleri, sosyal medyada yulaf ve fasulye gibi kuru gıdalarla çok sayıda konserve kutusunun üst üste dizildiği erzak dolaplarını paylaştı.

İSRAFIN ÇEVRESEL FATURASI DA VAR

Birleşmiş Milletler verilerine göre gıda kayıpları ve israfı, küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 8 ila 10'undan sorumlu tutuluyor. Evlerde tüketilmeden atılan gıdalar da sorunun önemli bir bölümünü oluşturuyor. Uzmanlar, acil durumlar için alınan ancak son tüketim tarihinden önce kullanılmayan ürünlerin önlenebilir gıda israfını ağırlaştırabileceğine dikkat çekiyor.

Almanya Federal Sivil Koruma ve Afet Yardımı Dairesi, vatandaşlara günlük yaşamlarında düzenli tükettikleri gıdaları stoklamalarını ve önce eski ürünleri kullanmalarını tavsiye ediyor.

İngiltere'deki hazırlık kampanyasında ise temel ihtiyaç malzemelerinin tek seferde değil, birkaç alışverişe yayılarak alınması öneriliyor. Evdeki ürünlerin düzenli kontrol edilmesi ve tüketilenlerin yenilenmesiyle gereksiz harcamaların ve gıda israfının önlenmesi amaçlanıyor.