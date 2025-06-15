YOLU ‘TEMİZLEDİLER’

İsrail, İran’a karşı bugüne kadarki en kapsamlı hava saldırısını düzenledi. Toplamda 200’e yakın savaş uçağı operasyona katıldı. Aralarında ilk kez gerçek savaş ortamında kullanılan F-35I “Adir” tipi hayalet uçaklar da vardı. İran’da nükleer tesisler, füze üsleri ve radar merkezleri dahil olmak üzere 130’dan fazla hedef vuruldu.

100 KM’DEN FÜZE ATIYOR

İsrail’e ait F-35’ler, İran hava sahasına girmeden önce radarlar tarafından tespit edilemeyecek şekilde yaklaştı. Bu uçaklar, 100 kilometreden fazla mesafeden yüksek hassasiyetli füzeler fırlatabildi. Bu sayede İran’ın gelişmiş S-300 savunma sistemleri bile tepki veremeden devre dışı kaldı. İsabet oranı ise neredeyse tam puandı.

RADARA YAKALANMIYOR

F-35’lerin radar izini azaltan özel kaplaması ve gövde tasarımı, uçağı adeta görünmez hale getirdi. Ayrıca içindeki yerleşik elektronik karıştırma sistemleri sayesinde düşman radarlarını “kandırarak” hem kendini hem diğer uçakları korudu Bu, klasik F-16’ların asla ulaşamayacağı bir seviye.

İSRAİL’DE 45 ADET VAR

İsrail’in elinde 2025 itibarıyla 45 adet F-35 bulunuyor. Bunlardan 42’si aktif görevde. Gerisi eğitim ve test amaçlı. Bu uçaklarla İsrail, sadece saldırı gücü değil, hava üstünlüğü ve caydırıcılık bakımından da bölgede öne çıkıyor. Uzmanlara göre bu saldırı, F-35’lerin savaş tarihinde dönüm noktasıydı.

Hayalet uçak F-35I Adir! Radara yakalanmıyor

- 3 Düşman savunmasını karıştırıyor

- Hedefi çok uzaktan vuruyor

- Sensörleriyle gözlemliyor

- Silahları içeriden taşıyor

- İsrail’e özel yazılımı var

- Pilotun kaskı uzağı yakın gibi gösteriyor.