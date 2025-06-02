Rus ve Ukraynalı yetkililer, ikinci doğrudan barış görüşmesi için bugün İstanbul’da bir araya gelecek. Görüşmenin hemen öncesinde piyasalarda sert hareketlenmeler yaşanıyor. Altın fiyatları kritik görüşme öncesinde yükselişini hızlandırdı. Aynı zamanda Çin ve ABD arasında da tansiyon yükseliyor. Çin hükümeti, ABD'nin yabancı öğrencilerin ülkesine gelişini durdurması ve yapay zeka çiplerine ambargo uygulamasının ardından Trump yönetimini tehdit etti. Dünya'da gerilim artarken, altın fiyatları da uçtu.

ALTINDA SERT YÜKSELİŞ

Tüm bu gelişmeler, ons altının nisan ayında 3 bin 500 doları aşarak ulaştığı rekor yüksek seviyeyi gördü. Değerli metal, 2025'in ilk gününden şimdiye kadar yüzde 25’in üzerinde yükseliş kaydetti. Altın, geçen hafta yüzde 2 düşüş yaşadıktan sonra, artan jeopolitik ve ticaret gerilimleri nedeniyle güvenli liman talebinin canlanmasıyla değer kazandı. Görüşme öncesinde çıkabilecek negatif senaryo altın fiyatlarını hızlandırdı. Yeni haftanın ilk işlem gününe 3 bin 321 dolardan başlayan ons altın, 10.33'te 3 bin 357 dolar yükseldi.

GRAM ALTIN DA REKORA KOŞUYOR

Ons altındaki yükseliş ve dolar/TL kurundaki yükselişlerin etkisiyle, gram altında sert yükselişler yaşanıyor. Güne 4 bin 157 liradan başlayan gram altın, aynı saat diliminde 4 bin 230 liraya yükseldi. Gram altın sert yükselişleriyle sabahtan bu yana 73 lira kazandırdı.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Savunma Bakanı Rustem Umerov’un Rus heyetiyle görüşeceğini doğruladı. Rus heyetine Kremlin danışmanı Vladimir Medinskiy başkanlık edecek. İlk tur görüşmeler 16 Mayıs’ta yapılmıştı. Bu görüşmelere sonucu savaşın en büyük esir değişimi gerçekleşmişti. Ancak barış ya da ateşkes adına somut bir ilerleme kaydedilememişti. Geçen görüşmelerde, taraflar sadece kendi şartlarını ortaya koymakla yetinmişti.

ÇİN, ABD'Yİ TEHDİT ETTİ

Çin, ABD'yi geçtiğimiz ay imzalanan ticaret anlaşmasını ihlal etmekle suçladı ve sert bir karşılık vereceğini duyurdu.

Pazartesi sabahı yapılan resmi açıklamada, “ABD kendi bildiğini okumakta ısrar ederse Çin meşru haklarını korumak için kararlı ve güçlü adımlar atmaya devam edecek” denildi.

Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsüne göre ABD, yapay zeka çiplerine yönelik ihracat kısıtlamaları getirdi. Ayrıca çip tasarım yazılımının satışını durdurdu ve Çinli öğrencilere verilen vizeleri iptal etti.