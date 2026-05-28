Altın fiyatları ABD’nin İran’a yönelik yeniden başlayan askeri harekâtının doları güçlendirmesi ve petrol fiyatlarını yükseltmesiyle iki ayın en düşük seviyesine geriledi.

Ons altın bugün 4 bin 365 dolara kadar geriledi. Altının onsu bugün sabah seansında 08.13'te 4 bin 374 dolara geriledi.

Ons altında görülen sert düşüşün etkisiyle, gram altında da aşağı yönlü eğilimlerin olduğu görülüyor. Gram altın bugün sabah seansında 08.13'te 6 bin 454 lirada bulunuyor.

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Kapalıçarşı2da gram altın 6 bin 582 liradan satılıyor.

Dolar endeksi yeni günde yukarı yönlü hareketleniyor. Dolar endeksi bugün sabah seansında 08.13'te 99.49 puanda bulunuyor.

Gümüş fiyatlarında da aşağı yönlü sert hareketlenmelerin olduğu görülüyor. Dolar endeksi bugün sabah seansında 08.13'te 71,94 dolar seviyesinde hareketleniyor.

Petrol fiyatları haftanın dördüncü işlem gününde yukarı yönlü bir hareketlilik sergiliyor. Brent petrol bugün sabah seansında 08.13'te 95,64 dolar seviyesinde bulunuyor.

ABD-İRAN HATTI YENİDEN GERİLDİ

ABD ile İran arasındaki gerilim yeniden alevlendi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bender Abbas'taki saldırıya karşılık bölgedeki ABD hava üssünü hedef aldığını duyururken Kuveyt, füze ve insansız hava aracı saldırısına uğradığını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin şafak vakti Bender Abbas havaalanının çevresindeki bir noktaya yaptığı hava saldırısı sonrasında, saldırının kaynağı olan ABD hava üssünün vurulduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Bu yanıt, düşmanın saldırganlığının cevapsız kalmayacağını bilmesi için ciddi bir uyarıdır ve tekrarı halinde yanıtımız daha kararlı olacaktır. Saldırının sonuçlarının sorumluluğu saldırgana aittir." denildi.

Yükselen petrol fiyatları enflasyonun hızlanabileceği endişelerini artırdı; bu da merkez bankalarını daha uzun süre yüksek faiz oranlarını korumaya zorlayabilir.

