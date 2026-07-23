ABD'li yetkililerin açıklamalarına göre ordu, salı günü İran'daki İran Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerini vurmak amacıyla B-1 uzun menzilli bombardıman uçağı kullandı.

Bu hamle, ABD ile İran arasındaki çatışmaların 12 gün önce yeniden başlamasından bu yana hayalet uçak tarafından gerçekleştirilen ilk görev oldu.

24 adet 1 tonluk bomba ya da onlarca seyir füzesi taşıma kapasitesine sahip B-1 uçaklarının kullanılması, ABD'nin savaşa döndüğünün altını çizdi.

İngiltere'deki bir hava üssünden havalanan ve çevrim içi uçuş takip sitelerinde de tespit edilen B-1 uçağı, düşük irtifada ses hızından daha hızlı uçabilme ve en ağır bomba yükünü taşıyabilme özellikleriyle öne çıkıyor.

ABD ve İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik büyük çaplı muharip operasyonlara geri dönmeyi değerlendirdiğini ve bunun günler içinde gerçekleşebileceğini belirtiyor.

HAYALET UÇAKLAR HANGARDAN ÇIKTI

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), salı günü düzenlenen saldırılara ilişkin açıklamasında B-1 görevine doğrudan yer vermedi.

Yapılan açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari taşımacılığı tehdit etme kabiliyetini zayıflatmak amacıyla askeri operasyon merkezlerinin, deniz unsurlarının, uçak hangarlarının, İHA depolama tesislerinin ve askeri lojistik altyapısının hedef alındığı bildirildi.

B-1 uçağının tam olarak nereyi vurduğu veya bu geniş kapsamlı görevin son günlerdeki diğer saldırılardan daha etkili olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

Daha önce Epik Öfke Operasyonu sırasında da B-1 uçaklarını kullanan ABD; füze üslerini, komuta merkezlerini, silah depolarını ve hava savunma sistemlerini hedef almıştı.

ABD saldırılarının genişlemesine rağmen İran yönetiminin Hürmüz Boğazı konusundaki tutumunu değiştirmediği ve bölgedeki ABD üslerine saldırılarını sürdürdüğü görülüyor.

Bazı ABD savunma yetkilileri İran'ın Hürmüz Boğazı etrafındaki askeri kapasitesinin yok denecek kadar azaldığını savunurken, diğer yetkililer ülkenin halen bölgedeki gemilere saldırma kapasitesine sahip olduğunu ifade ediyor.

SAVAŞ TIRMANIYOR

Çarşamba günü ABD Başkanı Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda daha fazla gemiye saldırması halinde Tahran'dakiler de dahil olmak üzere köprüleri ve elektrik santrallerini bombalama tehdidinde bulundu.

İran ise ABD müttefiki Körfez ülkelerindeki altyapı tesislerini hedef alma tehdidiyle karşılık verdi.

Aynı gün Husiler, Suudi limanlarına deniz ablukası ilan ettiklerinden bu yana ilk kez Suudi gemilerine saldırdı.

Bir ABD savunma yetkilisi, aylardır savaştan büyük ölçüde uzak duran Husilerin bu saldırılarının arkasında İran'ın olabileceğini dile getirdi.

Yetkili, İran'ın Husileri kullanarak Körfez'e ek olarak Kızıldeniz'de yeni bir cephe açmayı ve uluslararası petrol sevkiyatı için kritik önemdeki bir diğer rota üzerinde baskı oluşturmayı amaçladığını söyledi.

Kızıldeniz'den geçen çok sayıda ticari geminin, Husi saldırılarından kaçınmak amacıyla Babülmendep Boğazı'ndan geçmemek için rotalarını değiştirdiği görüldü.

GÖRÜŞMELER HERŞEYE RAĞMEN SÜRÜYOR

Bilgi sahibi kaynaklara göre Katarlı arabulucular; Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak ve çatışmaları durdurmak amacıyla yeni bir anlaşmaya varmak için ABD, İran ve Ummanlı yetkililerle temaslarını sürdürüyor.

Bölgesel bir kaynak, İran liderliğinin arabulucular tarafından sunulan son teklifi kabul etmediğini aktardı.

Çarşamba gecesi Georgia'da konuşan Trump, "Çok sert darbe alıyorlar ve bir anlaşma yapmak istiyorlar.

Ancak bir anlaşma yapmaya hazır olmadıklarını söylüyorum çünkü her anlaşma yaptıklarında bunu değiştirmek istiyorlar.

Hazır değiller ama çok yakın zamanda hazır olacaklar," ifadelerini kullandı. Trump'ın diplomatik çabalara ne kadar süre tanıyacağı ise belirsizliğini koruyor.