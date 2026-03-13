Küresel piyasalar Orta Doğu’daki jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına odaklanmışken, altın fiyatlarında sınırlı bir toparlanmanın ardından düşüş devam ediyor. Dolar endeksinin güçlü seyretmesine rağmen güvenli liman arayışı, değerli metalleri desteklemeye devam ediyor.

ALTIN VE GÜMÜŞTE SON DURUM

Haftanın son işlem gününde altının ons fiyatı, dünkü kapanışa göre 5 bin 86 dolara kadar geriledi. İç piyasada ise gram altın 7 bin 224 TL’den işlem görüyor. Gümüş tarafında da hareketlilik hakim ons gümüş 82,74 dolar seviyesine ulaştı.

MAKAS DARALDI ZİRVEDEN UZAKLAŞILDI

Gram altın fiyatlarında haftalık bazda %0,8’lik bir gerileme kaydedilirken, piyasadaki talep düşüşü dikkat çekici bir gelişmeyi beraberinde getirdi. Son iki haftadır fiyatların durağan seyretmesi ve talebin zayıf kalması nedeniyle, spot piyasa ile fiziki piyasa arasındaki fiyat farkı (makas) iyice kapandı. Öte yandan gram altın, savaş döneminde test ettiği 7.615 TL olan tarihi zirvesinden %4,5 uzaklaşmış durumda.

GÖZLER ABD'DEN GELECEK KRİTİK VERİDE

Yatırımcıların bugünkü ana gündem maddesi, Fed’in enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisi olacak. Enerji maliyetlerindeki artış ve Hürmüz Boğazı’ndaki risklerin petrol fiyatlarını 100 doların üzerine taşıması, ABD’de enflasyon endişelerini tetikleyerek faiz indirimi beklentilerini zayıflatmıştı. Bugün açıklanacak veri, altın fiyatlarının kısa vadeli yönü üzerinde belirleyici rol oynayacak.

ALTIN NE ZAMAN YÜKSELİŞE GEÇECEK?

Analistlere göre altın fiyatlarındaki kalıcı yükseliş, Orta Doğu’daki tansiyonun düşmesine ve petrol fiyatlarının gerilemesine bağlı. Bölgesel risklerin azalmasıyla birlikte "yüksek enflasyon-yüksek faiz" senaryosunun zayıflayacağı, bunun da dolarda değer kaybına ve altın fiyatlarında yukarı yönlü bir ivmeye yol açabileceği öngörülüyor.

DEV BANKALARIN YIL SONU HEDEFLERİ

Ons altın için büyük finans kuruluşlarının beklentileri ise hala yüksek seyrediyor. Mevcut tahminler arasında en dikkat çeken rakamlar şunlar:

JP Morgan: 6.300 Dolar

Deutsche Bank: 6.000 Dolar