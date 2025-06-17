Orta Doğu’da İran-İsrail gerilimi 5. günde de devam ederken, yatırımcıların güvenli liman altına talebi arttı. Haftanın ilk gününde 3 bin 452 dolara kadar yükselen ons altın, gün sonunda yüzde 1,40 düşüşle 3 bin 385 dolardan kapanış yaptı. Haftanın ikinci gününde ise 3 bin 390 dolar civarında işlem görüyor.

SATIŞ BASKISI ARTABİLİR

Bank of America'nın analistleri, bu gerilimin altında sürdürülebilir bir yükseliş sergileyemeyeceğini ifade ederken çatışmanın petrol arzını etkilememesi sebebiyle, altında ilk tepkiler sonrasında satış baskısı oluşacağı tahmininde bulundu.

Bank of America analistleri, kısa vadede jeopolitik olaylar yerine daha geniş ekonomik manzarayı ve altının önemli bir küresel parasal varlık olarak giderek artan çekiciliğine vurgu yaptı.

ABD'de hükümet borcunun büyümeye devam ettiğini söyleyen banka, tartışmalı kongre tasarısının, bu açığı da trilyonlarca dolar artırmasını öngörüyor.

BİR SENELİK KRİTİK ADIM

ABD Hazine Bakanlığı'nın veya FED’in piyasaya müdahalesi ile altının desteklenmeye devam edilebileceğine işaret eden banka, önümüzdeki 12 ayda ons altının 4 bin dolara çıkacağını tahmin ediyor.

Analistler, küresel yatırımcıların portföylerinin henüz yüzde 3,5'inin altına ayrıldığını, bunun aşırı görünmediğini, tarifeler ve ABD mali açıkları konusundaki devam eden endişeler sebebiyle merkez bankası alımlarının da artabileceği tahmininde bulundu.

Geçen hafta yayımlanan bir rapora göre de altın, 2024’te küresel resmi rezervlerin yüzde 20'sini oluşturdu. Buna göre yüzde 16 pay alan Euro'yu geride bıraktı. Toplam rezervlerde ABD doları yüzde 46 payla ilk sıradaki yerini koruyor.