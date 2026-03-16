Ortadoğu'da ABD, İran ve İsrail üçgeninde tırmanan gerilim, Türk müteahhitlik sektörünün en güçlü olduğu coğrafyalardan biri olan Körfez Bölgesi'nde ciddi bir belirsizliğe yol açtı. Bölgedeki güvenlik endişeleri nedeniyle Türk şirketlerinin yürüttüğü dev projelerde faaliyetler durma noktasına geldi.

DEV PROJELERİN GELECEĞİ BELLİ DEĞİL

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, sektörün bölgedeki mevcut durumunu değerlendirerek endişelerini dile getirdi. Körfez ülkelerinde devam eden toplam 19 milyar dolar değerinde 93 ayrı şantiye bulunduğunu belirten Eren, savaşın yarattığı risk ortamının yeni ihaleler ve devam eden projeler üzerinde ciddi soru işaretleri oluşturduğunu ifade etti.

Sadece Suudi Arabistan'da 7.56 milyar dolar, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 7.43 milyar dolar ve Kuveyt'te 2.24 milyar dolarlık iş hacmi bulunan Türk firmaları, ülkelerin savaş sonrası önceliklerini değiştirmesinden ve projelerin akıbetinden endişe ediyor.

BÖLGEYE GİRİŞ ÇIKIŞLAR YAVAŞLADI

Yaşanan çatışmalar ve artan güvenlik tehditleri nedeniyle bölgeye ulaşım da büyük ölçüde kısıtlanmış durumda. Erdal Eren, "Bırakın ne olacağını düşünmeyi, şu an oralara gitmek bile mümkün değil, hayat durdu" diyerek durumun vahametini özetledi. Özellikle Irak gibi çatışmaların doğrudan hedefi olan ülkelerde faaliyet göstermenin imkansız hale geldiğine dikkat çekildi.

ÇALIŞANLARIN GÜVENLİĞİ VE TAHLİYESİ

Şu an için Türk şantiyelerine yönelik doğrudan bir saldırı veya fiziksel zarar rapor edilmediğini belirten Eren, sektörün risklere karşı her zaman temkinli olduğunu vurguladı. Firmalara çalışanlardan gelen yoğun bir geri dönüş baskısı olmadığını belirten Birlik Başkanı, Ulaştırma Bakanlığı'nın süreçle yakından ilgilendiğini ifade etti. Hava trafiğindeki aksamalar nedeniyle, bölgeden ayrılmak isteyen vatandaşların karayoluyla Suudi Arabistan'a ulaştırılıp, oradan uçaklarla Türkiye'ye getirilmesi yönünde bir tahliye planı yürütülüyor.