Kyodo ajansının aktardığına göre Japonya Savunma Bakanı Şinjiro Koizumi, basın toplantısında Çin’e ait J-15 tipi uçakların, Okinawa açıklarındaki uluslararası hava sahasında Japon uçaklarını hedef aldığını ileri sürdü.

Koizumi, olaylarda herhangi bir yaralanma ya da maddi hasar meydana gelmediğini belirtirken, Japonya’nın Çin tarafına diplomatik kanallardan protesto ilettiğini ve benzer bir durumun tekrar yaşanmamasını istediğini söyledi. Çin ise iddiaları reddederek Japon uçaklarının, Çin donanmasının bölgede yürüttüğü eğitim faaliyetlerine “yakın uçuşlarla müdahale ettiğini” savundu.

Bölgedeki gerilim, Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi’nin 7 Kasım’da parlamentodaki oturumda Tayvan Boğazı’nda yaşanabilecek bir çatışmanın Japonya’nın güvenliğini tehdit edebileceğini söylemesinin ardından artmıştı. Takaiçi’nin bu ifadeleri Çin’in tepkisine yol açmış, Pekin yönetimi Tokyo Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak nota vermişti. Çin makamları ayrıca vatandaşlarına Japonya’ya seyahat ve eğitim konusunda uyarılarda bulunmuştu.