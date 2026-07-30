Polonya Başbakanı Donald Tusk, perşembe günü erken saatlerde ülkenin doğusundaki Tarnawa Kolonia köyü yakınlarında bir tarlaya düşen tanımlanamayan nesnenin muhtemelen bir Rus füzesi olduğunu açıkladı.

Ukrayna sınırına yaklaşık 100 kilometre mesafede düşen ve alanda 10 metre genişliğinde bir çukur oluşturan cismin, Rusya'nın Ukrayna'nın Lviv kentine düzenlediği saldırı sırasında bölgeye ulaştığı belirtildi.

Yakındaki Lublin kentinde düzenlenen özel toplantıda konuşan Tusk, tüm emarelerin cismin bir Rus Kh-101 balistik füzesi olduğunu gösterdiğini ancak füzenin türü ve kimin tarafından fırlatıldığı konusunda yüzde yüz emin olmak istediklerini ifade etti.

Ukrayna Dışişleri Bakan Vekili Andriy Sybiha ise daha önce yaptığı açıklamada, Rusya'ya ait bir Kh-101 seyir füzesinin Ukrayna'ya yönelik kitlesel saldırının bir parçası olarak Polonya'ya girdiğini ve NATO hava sahasını ihlal ettiğini belirtti.

Olayda can kaybı bildirilmediğini vurgulayan Tusk, meskun bir alana düşmediği için doğrudan bir tehdit oluşturmadığını ancak durumun son derece ciddi şekilde ele alındığını ekledi. Tusk ayrıca, uçuşuna devam etmesi halinde füzeyi vurmaya hazır olduklarını dile getirdi.

F-16'LAR HAVALANDI

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, gece boyunca Polonya hava sahasına yakın noktalarda yaklaşık 20 nesnenin görüldüğünü ve Tarnawa Kolonia yakınlarına düşen cismin tanımlamak amacıyla analiz yürütüldüğünü bildirdi.

Polonya ordusu, cismi perşembe günü yerel saatle 03.40 sularında tespit ederek önleme yapması için bir F-16 savaş uçağı havalandırdı.

Cismin dakikalar sonra radar sistemlerinden kaybolması üzerine bölgeyi aramak amacıyla askeri bir helikopter sevk edildi.

Komşu Ukrayna'da sekiz kişinin ölümüne yol açan Rus hava saldırıları nedeniyle Lublin ve güneydoğudaki Krasnystaw kentlerinde hava saldırısı sirenleri çaldı.

Tarnawa Kolonia sakinleri saat 04.00 civarında şiddetli bir patlama sesi duyduklarını aktarırken, polis ekipleri olay yerini yaklaşık bir saat sonra tespit etti.

BU İLK DEĞİL

Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya karşı başlattığı kapsamlı savaştan bu yana Polonya topraklarına çok sayıda Rus insansız hava aracı ve bir adet silahsız Rus füzesi düştü.

Kasım 2022'de Ukrayna sınırının hemen ötesine düşen bir füze nedeniyle iki Polonyalı çiftçi hayatını kaybetmiş, ancak bu füzenin Rus saldırısına yanıt veren bir Ukrayna hava savunma füzesi olduğu değerlendirilmişti.

Başbakan Tusk, olay yerine hareket etmeden önce Avrupalı liderlerle temas halinde olduğunu ifade etti.

Polonya lideri, olayın gerçekleştiği gecenin öncesindeki akşam Lublin'de, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmelerden dönen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya gelmişti.