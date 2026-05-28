Türk savaş uçaklarının geçtiğimiz günlerde Meis Adası çevresinde gerçekleştirdiği uçuşların ardından, bu kez Yunanistan’a ait savaş uçakları bölgede alçak uçuş yaptı.

Karşılıklı askeri hareketlilik, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimi yeniden yükseltirken, Meis Adası’nın statüsü ile bölgedeki hava sahası üzerindeki egemenlik tartışmaları tekrar gündeme taşındı.

Bölgede yaşanan son gelişmeler ise Yunan basınında geniş yankı uyandırdı.

ATİNA'DA TÜRKİYE ENDİŞESİ

Meis Adası civarında artan hava hareketliliğinin Yunan medyasında geniş yankı buldu.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımlarının Atina'da yarattığı endişeye işaret eden Pentapostagma gazetesi, "Türkiye'nin hızla geliştirdiği yerli İHA ve SİHA teknolojileri karşısında Yunan ordusu alarm durumunda" değerlendirmesinde bulundu.

Ege semalarında it dalaşı

Türk ve Yunan savaş uçakları arasında uzun süredir yaşanmayan “it dalaşı” olayları geçen pazar günü tekrarlandı.

Yunan medyasının etkin yayın organlarından “veteranos.gr” adlı internet sitesinin haberinde, “Yunan ve Türk F-16’ları Ege Denizi’nde karşı karşıya geldi” denildi.

Türk savaş uçaklarının Yunan hava sahasını ihlal ettiği ve F-16’ların yanı sıra 2 adet Casa CN-235 kargo uçağının da hava sahası ihlaline yol açtığı iddia edildi, son dönemde Ege hava sahasının toplam 10 kez ihlal edildiği öne sürüldü.

Ege’de geçmişte de devriye görevi yapan Türk F-16’larına müdahale edilmek istenince Türk pilotlar ile Yunan pilotlar arasında it dalaşı olayları yaşanmış ve en çok 11 dakika içinde Yunan F-16’ları bölgeden uzaklaştırılmıştı.