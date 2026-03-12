Dünya ABD ve İsrail'in İran ile yaşadığı gerilimi konuşmaya devam ediyor. Karşılıklı füze atışları ile geçen savaşta 13'üncü güne girildi. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldüğü saldırılarda İran tarafında 13 günde ölü sayısı 1332'ye yükselirken ABD tarafında ise 150 askerin yaralandığı duyuruldu.

İranlı bir güvenlik kaynağı El Cezire'ye verdiği demeçte, ABD'nin ülkeye yönelik devam eden saldırılarının bölgede yakında yeni bir çatışma alanının ortaya çıkmasına yol açabileceğini söyledi.

Güvenlik Konseyi, İran'ın Körfez ülkeleri ve Ürdün'e yönelik saldırılarını hukuk ihlali ve uluslararası barışa tehdit olarak değerlendirerek kınayan bir karar kabul etti. Güvenlik Konseyi, İran saldırılarıyla ilgili Körfez-Ürdün taslak kararını 13 oyla kabul etti; Rusya ve Çin çekimser kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik "kısa süreli askeri bir müdahale" sürecinin kendileri açısından "kolay" geçtiğini savunarak, İran'ın 28 mayın gemisini vurduklarını söyledi.

Öte yandan İran ve Hizbullah'ın İsrail'e yönelik başlattığı yeni füze dalgasına İsrail'den yanıt geldi.