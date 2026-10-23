Suudi Prens El-Velid bin Talal Al Suud liderliğindeki finansman ve yönetim anlayışıyla hayata geçirilen dev proje, tamamlandığında insanlık tarihinin en yüksek yapısı unvanını eline geçirmeye hazırlanıyor.

1 KİLOMETREYİ GEÇECEK

Daha önce "Kingdom Tower" ve "Jeddah Tower" adlarıyla da anılan devasa gökdelenin tasarımını üstlenen ABD merkezli ünlü mimarlık firması AS+GG (Adrian Smith + Gordon Gill), projenin nihai yüksekliğini şimdilik kamuoyundan sır gibi saklasa da kulenin 1 kilometrelik (1.000 metre) kritik sınırı kesin olarak aşacağını yeniden teyit etti.

Bu akılalmaz yükseklik, şu an dünyanın en yüksek binası unvanını elinde tutan Dubai'deki 828 metrelik Burç Halife'yi önemli ölçüde geride bırakacağı anlamına geliyor.

Küresel ölçekteki diğer ikonik yapılarla kıyaslandığında JEC Kulesi'nin devasa boyutları daha net ortaya çıkıyor. Proje tamamlandığında, Amerika Birleşik Devletleri’nin en yüksek binası olan New York'taki One World Trade Center’ın neredeyse iki katı, Batı Avrupa’nın en yüksek yapısı konumundaki Londra'daki Shard gökdeleninin ise üç katından fazla bir yüksekliğe erişerek gökdelen mimarisinde yeni bir dönem başlatacak.