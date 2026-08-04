Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 4. yılını geride bırakmaya yaklaşıyor. Yaklaşık 2 milyon kişinin ölümüne sebep olan siperlerde savaşacak asker bulmak ise her geçen gün zorlanıyor.

Rusya hapishaneden, yabancı ülkelerden, hatta hastanelerden topladığı insanları sahaya sürerken, Ukrayna savaşta çağ atlayarak ilk savaş robotlarını siperlere saldı.

Avrupa kıtasının en kuzeyindeki savaş, uzuvları eksik askerlerin ve robotların hayal gücünü zorlayan bir mücadelesine dönüştü.

YABANCILAR VE MAHKUMLAR BİTTİ, SIRA YARALILARDA

Rusya'da 'Özel Askeri Operasyon' olarak anılan savaşa 'savaş' demek, hapis cezasıyla sona erebiliyor. En fazla iki ay sürmesi beklenen operasyon, Rus halkı için 'seferberlik' anlamına gelmediğinin sözü verilmişti.

Ancak 1 milyondan fazla Rus askerinin ölümüne sebep olan mücadeleye seferberlik olmadan asker yetiştirmek imkansız bir hale geldi. Durum böyle olunca, Rusya gözünü kararttı.

Başta Afrika'dan, Orta Asya'dan paralı askerler getirten Rusya, sonraları halkını biraz teşvik, biraz da zorlama yoluyla cepheye çekti.

Müttefik ülkeler de bu konuda Rusya'ya destek oldu. Zira İran'dan gelen İHA'lar savaşı değiştirirken, Kuzey Kore'den gelen 12 bin asker de taarruzlara katılır oldu.

Hapishaneleri boşaltarak mahkumları sahaya süren Rusya, son olarak yaralıları da artık cepheye iyileşmeden gönderir oldu.

ROBOTLAR SAHAYA İNDİ

Rusya'nın 5'te 1'i nüfusu olan Ukrayna'da asker eksikliği her zaman bir sorun oldu. Sokaktan 18-40 yaş arası erkekleri yakalayıp sahaya süren Ukrayna, asker eksikliğini farklı bir şekilde çözdü.

İnsansız savaş araçları teknolojisinde çığır açan Ukrayna, Rusya'nın ortaya koyduğu etten duvara karşı robotları sahaya sürdü.

Ukrayna ordusu, doğudaki Donetsk bölgesinde yer alan Dobropillia hattında ve güneydeki Kinburn Burnu'nda insansız kara araçlarını (İKA) aktif olarak çatışma sahasına sürdü.

Alev püskürtücüler ve makineli tüfeklerle donatılan bu araçlar; doğrudan çatışma görevlerinin yanı sıra yaralı tahliyesi ve tehlikeli lojistik sevkiyatlarda kullanılıyor.

Taarruzlarda siperlere vurulma korkusu yaşamadan giren bu savaş makinaları, etkisiz hale geldikleri veya hedeflerine ulaştıkları anlar da kendilerini patlayarak imha ediyor.

Tanesi sadece 8 bin dolar olan bu araçlar, bir tugay içinde hareket ettiğinde 2 manga asker kadar etkili oluyor.

SAVAŞIN TEMELİ HALA PİYADE

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Nisan ayında yaptığı açıklamada cephe savunmasının artık İHA'lar ve insansız kara araçları olmadan düşünülemeyeceğini belirterek, bu yıl orduyu takviye etmek amacıyla en az 50 bin İKA üretilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Ukraynalı yetkililer, insansız sistemlerin 900 bin kişilik ordudaki insan gücü açığını kapatmaya ve tehlikeli lojistik görevlerde asker kayıplarını önlemeye yardımcı olduğunu söyledi.

Nitekim uzmanlar, bu sistemlerin askerler olmadan kullanılamaz olduğunu vurguladı. Kara robotlarının üreticisi Ratel Robotics’in CEO’su Taras Ostapchuk “Piyade askerinin yerini almak kesinlikle imkansız,” dedi Ratel, “Burada askere yardım etmekten söz ediyoruz" diye ekledi.

Resmi veriler, ülkede zorunlu askerlik kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle yaklaşık 2 milyon kişinin polis tarafından arandığını gösterdi.

Ukrayna, aradığı kaçakları bulduğu anda inzibat ekiplerini göndererek bu kişileri yaka paça kışlaya götürüyor, tüfek ve üniformayla kuşatarak cepheye gönderiyor.

TEKNOLOJİK MEZBAHA

Bu kadar ölümün sorumlusu ise İHA sistemleri. İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanı Robert Brovdi, temas hattından itibaren 25 kilometrelik alanın İHA nedeniyle adeta bir "ölüm bölgesi" haline geldiğini söyledi.

İnsansız araçların kullanımı, askerlerine güvenen Rusya'da ölümleri artırırken teknolojiyee bel bağlayan Ukrayna'da artan ölümlerin önünü kesiyor.

Brovdi, İnsan unsurunun robotik araçlarla ikame edilmesinin kayıpları ciddi oranda düşürdüğünü belirtiyor.

Dikkat çekici olan ise, savaşta İran yapımı kamikaze İHA'ları kullanarak savaş alanını bu teknolojik mezbaha dönüştüren ülke, Rusya olmuştu. Ukrayna, bu duruma uyum sağladı.

Şimdiyse kaba asker gücüyle Ukrayna hatlarını nihai bir şekilde kırmayı ve Kiev'i ele geçirmeyi planlayan Rus ordusu, tüm askerlerini saldırılarda harcıyor.

Nüfusu ve ekonomisi Rusya'ya kıyasla daha küçük olan Ukrayna, teknolojik yeniliklerle rakibinin önüne geçmeyi hedefliyor.