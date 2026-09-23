Mezar, Saha Cumhuriyeti’ne bağlı Yakutistan’ın Tatta bölgesindeki Kıyı köyü yakınlarında ortaya çıkarıldı. İlk incelemelerde 15. ile 17. yüzyıllar arasına tarihlendirilen mezarda bir erkeğin iskeletiyle birlikte silahlar ve at biniciliğinde kullanılan çeşitli eşyalar bulundu. Mezarın kesin yaşının yapılacak laboratuvar incelemeleriyle belirlenmesi bekleniyor.

MEZARDAN SİLAHLAR VE BİNİCİLİK EŞYALARI ÇIKTI

Arkeologlar mezarda sıra dışı demir silahın yanı sıra yay ve oklar, kınında bir bıçak, kırbaç, eyer ve ahşap üzengiler tespit etti. Ayrıca demir bir kazan ile cenaze sırasında bırakıldığı düşünülen yiyecek kalıntıları da bulundu. Araştırmacılar, silahlarla binicilik ekipmanlarının birlikte bulunmasının mezardaki kişinin bir atlı ve muhtemelen savaşçı kimliği taşıdığına işaret ettiğini belirtiyor.

Keşfin en dikkat çekici parçası ise 40 santimetreden uzun ve 3 santimetreden biraz daha geniş demir bıçaklı silah oldu. Yaklaşık 45 santimetrelik sapının geleneksel Yakut sırıklı silahlarından çok daha kısa olduğu, sapın uç bölümünde ise huş ağacı kabuğundan yapılmış bir sargının korunduğu belirlendi.

BİLİNEN SİLAH TÜRLERİNE TAM OLARAK UYMUYOR

Araştırmacılara göre silahın biçimi, güçlü saplama darbeleri için tasarlanmış olabileceğini düşündürüyor. Buna karşın yapısı bölgede bilinen geleneksel silahlarla tam olarak örtüşmüyor. İlk değerlendirmeler, silahın sırıklı bir savaş silahı olan batas ile uzun kylys kılıcı arasında bir forma sahip olabileceğine işaret ediyor.

Bilim insanları şimdilik buluntuyu tamamen yeni bir silah türü olarak tanımlamaktan kaçınıyor. Silahın nasıl tutulduğunu, ağırlık dengesini ve savaş sırasında nasıl kullanılmış olabileceğini anlamak için demircilerle birlikte bir kopyasının üretilmesi planlanıyor.

Kazının ilk aşaması tamamlanırken iskelet ve mezardan çıkarılan eserler ayrıntılı inceleme için araştırma enstitüsünün laboratuvarına götürüldü. Yapılacak çalışmaların hem mezarın kesin yaşını hem de alışılmış örneklerden farklı olan silahın ne amaçla üretildiğini ortaya çıkarması bekleniyor.