Türkiye, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılması planlanan olası bir görüşmeye ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu duyurdu.

Ankara, taraflardan talep gelmesi halinde gerekli tüm organizasyonel süreçleri üstlenmeye ve imkanları sağlamaya açık olduğunu ifade etti.

Ankara'dan Zirve İçin Hazırlık Mesajı Türk kabinesinden bir kaynak, Washington ve Moskova'nın Ankara'ya bu yönde bir talep iletmesi durumunda Türkiye'nin iki lider arasındaki görüşmeyi organize etmeye ve gerekli tüm imkanları sunmaya hazır olduğunu açıkladı.

Söz konusu kaynak, Ankara'nın iki lider arasındaki görüşmenin gerçekleşmesini kolaylaştırmak adına gereken desteği vermeye hazır olduğunu vurguladı.

TRUMP VE PUTİN BİR ARAYA GELİYOR

Trump ve Putin'in Temas Trafiği ABD Başkanı Donald Trump, salı günü yaptığı açıklamada Putin ile yeniden bir araya gelebileceğini duyurmuştu.

Trump, Ukrayna'da olası bir barış anlaşmasının şartlarını Rus mevkidaşıyla görüştüğünü ve varılacak anlaşmanın çatışmanın her iki tarafının da yararına olacağını ifade etti. Liderlerin yılın başından bu yana beş kez telefonda görüştüğü biliniyor.

İki lider arasındaki 8 Eylül tarihli son telefon görüşmesinde, ABD'li temsilcilerin Moskova ve Kiev'e yaptığı ziyaretlerin sonuçları değerlendirilmişti.

APEC Zirvesinde Yüz Yüze Görüşme İhtimali Diğer yandan Rusya Devlet Başkanı'nın yardımcısı Yuri Uşakov, iki liderin kasım ayında düzenlenecek APEC zirvesinin marjında yüz yüze görüşebileceğini bildirdi.

Uşakov, her iki liderin de aynı etkinliğe katılması halinde aralarında bir görüşmenin gerçekleşmesinin kaçınılmaz olacağını kaydetti.