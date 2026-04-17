28 Şubat tarihinde başlayan İsrail-ABD koalisyonun İran'a karşı başlattığı savaştan 49 gün sonra ilk kez bir ilk yaşandı.

Savaştan 1 gün önce İsrail'den kaçırılarak Berlin'e götürülen İsrail başkanlık uçağı 'Siyon'un Kanatları' İsrail'e dönüyor.

Pakistan'ın çabalarıyla barış anlaşması yoluna giren savaşın biteceğine dair en önemli ipucu olan bu sefer, uçuş takip radarlarına yansıdı.

27 Şubat'ta Berlin'e kaçırılan uçak, İran ve İsrail arasındaki 12 Gün Savaşı öncesinde de Girit'e kaçırılmış ve savaşın sona ermesinden bir gün sonra yeniden İsrail'e dönmüştü.

Özel donanıma sahip Boeing 767 uçağı, hem İsrail cumhurbaşkanı hem de başbakanının yurt dışı gezilerinde resmi uçak olarak kullanılıyor.

İsrail basınına göre, uçak gelişmiş güvenli iletişim sistemleriyle donatıldı. Bunun yanında füze saldırılarına karşı gelişmiş savunma sistemlerine sahip.

PAKİSTAN'DAN UMUT MESAJI

ABD ve İran'ın ateşkesinin önündeki en büyük sorun olan İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının sona ermesiyle Körfez'i altüst eden savaşın sonuna yaklaşıldı.

Pakistanlı arabulucuların açıklamasına göre ABD ve İran bir barış anlaşmasına oldukça yaklaştı. Pakistan arka kapı diplomasisini sürdürürken teknik uzmanların görüşmelere devam ettiği vurgulandı.

Reuters'a konuşan Pakistanlı kaynaklar bir sonraki buluşmalarında barış anlaşmasına imza atabilir.

Bu süreci yakından takip eden Pakistanlı bir kaynak "Ayrıntılı anlaşma daha sonra gelecek ancak her iki taraf da şu an prensipte anlaştı ve teknik kısımlar ise bilahare netleşecek" diyerek yol haritasını özetledi.

Planlanan takvime göre önce imzalanacak ön mutabakatın ardından yaklaşık altmış gün içinde kapsamlı bir nihai anlaşmaya varılması hedefleniyor.

EN ZOR KONULAR 'TATLIYA BAĞLANDI'

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'İran'ın zenginleştirilmiş uranyumundan vazgeçtiğini' duyurmasının ardından 'bu hafta sonu görüşmelerin yapılabileceğini' ekledi.

İran tarafı ise Lübnan'da ateşkes ilan edilmesinin ardından umutlu mesajlar verdi. İran'ın baş müzakerecisi ve Parlamento Başkanı Muhammed Bakır Galibaf arabuluculuk çabalarından dolayı Pakistan'a teşekkür etti.

Beyaz Saray önünde gazetecilere konuşan Trump "Neler olacağını hep birlikte göreceğiz ancak İran ile bir anlaşma yapmaya çok yakın olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullanarak sürecin olumlu seyrine işaret etti.

Anlaşmanın Pakistan’ın başkenti İslamabad’da imzalanması durumunda bizzat oraya gidebileceğini belirten Trump Lübnan ve İsrail arasındaki ateşkesin başladığını duyurdu.

Las Vegas’ta yaptığı açıklamada savaşın "çok yakında sona ermesi gerektiğini" vurgulayan ABD Başkanı barış beklediğinin altını çizdi.