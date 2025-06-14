İsrail'in İran’ı vuran füzeleri Türkiye ekonomisine ağır fatura çıkaracak. Füze saldırısı petrolün fitilini ateşledi, bir günde petrol fiyatları yüzde 10’un üzerinde arttı. Petrol fiyatlarındaki artış Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını otomatik olarak artıracak.

Akaryakıt zamlarının başta gıda olmak üzere iğneden ipliğe tüm mal ve hizmetlerde yeni zam dalgasına yol açmasından endişe ediliyor. Zam dalgası başlarsa enflasyon artacak, enflasyon faizleri yükseltecek, ekonomideki durgunluk işsizliği, yoksulluğu daha da derinleştirecek.

ZAM DALGASI BAŞLAR

İşte ürküten senaryo: Türkiye petrolde dışa bağımlı olduğu için petrole gelen her zam direkt akaryakıt fiyatlarını yükseltiyor. Dolayısıyla petrol fiyatlarındaki artışın sürmesi halinde Türkiye’de önce akaryakıtta ardından iğneden ipliğe tüm ürünlerde yeni bir zam dalgasından endişe ediliyor.

Don ve kuraklığın zorladığı gıda fiyatları akaryakıt zammıyla daha da artacak. Zamlar enflasyonu, enflasyon faizi tetikleyecek. Merkez Bankası’nın faiz indirim süreci uzayacak. Sanayicinin kredi bulması daha da zorlaşacak.

Reel sektörde üretim düşüşü ve işçi çıkarmalar hızlanacak. Temmuzda maaşlara yapılan zamlar, yüksek enflasyon dalgasına kapılıp daha ilk aydan buhar olacak. Önümüzdeki pazartesi günü hem benzin hem de motorine 1.5’er lira zam daha gelmesi bekleniyor. Bunun dışında temmuzda akaryakıta enflasyona endeksli ÖTV zamları gelecek.