Danimarkalı Maersk, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD ve İran tarafından duyurulan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını ancak etkisini değerlendirmek için henüz çok erken olduğunu ve grubun Orta Doğu operasyonlarında henüz bir değişiklik olmadığını belirtti.

ABD ve İranlı yetkililer Pazar günü, savaşa son vermek ve Şubat ayı sonlarında başlayan silahlı çatışmadan bu yana gemi trafiğinin büyük ölçüde felç olduğu Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için bir anlaşmaya vardıklarını açıkladılar .

Savaş, Orta Doğu genelinde seyahat ve kargo taşımacılığını aksattı ve Maersk'e ait gemiler de dahil olmak üzere birçok gemi Körfez'e giriş veya çıkış yapamadı.

Maersk, Reuters'e yaptığı açıklamada, "Açıklanan anlaşma memnuniyet verici ve olumlu bir gelişme, ancak kamuoyuna açıklanan ayrıntılar hala sınırlı ve lojistik ve denizcilik operasyonlarını nasıl etkileyeceğini değerlendirmek için henüz çok erken" dedi.

Konteyner taşımacılığı ve lojistik şirketi, "Bu aşamada, bölgedeki faaliyetlerimizde herhangi bir değişiklik yok" diye ekledi.