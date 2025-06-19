Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle beraber güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.
İsrail-İran gerilimiyle yükselen petrol fiyatları, akaryakıt zammını peş peşe getirdi. Benzin ve motorin fiyatlarına gelen zam sonrası büyükşehirlerde litre fiyatları 50 lirayı aştı.
1 HAFTADA MOTORİNE 5 LİRA, BENZİNE 3 LİRA ZAM GELDİ
12 Haziran 2025'de İstanbul'da benzinin litre fiyatı 46,96 lira, motorinin litre fiyatı ise 46,27 lira seviyesinde bulunuyordu. B gece benzine 1,56 lira, motorine 1,87 lira zam geldi. Son zamlarla birlikte 1 haftada İstanbul'da benzine 3 lira, motorine ise 5 lira zam gelmiş oldu.
19 Haziran 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 49.99 lira
Motorin: 51.39 lira
LPG: 25.09 lira
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 49.84 lira
Motorin: 51.27 lira
LPG: 24.49 lira
Ankara:
Benzin: 50.66 lira
Motorin: 52.24 lira
LPG: 24.99 lira
İzmir:
Benzin: 50.99 lira
Motorin: 52.59 lira
LPG: 24.94 lira