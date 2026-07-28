Ukrayna'ya karşı verdiği savaşta asker eksikliği yaşayan Rusya, Kuzey Kore'den gelen asker ve mühimmat geçişini kolaylaştırmak için yeni bir projeyi tamamlıyor.

Rusya’nın uzak doğusundaki Khasan ile Kuzey Kore’nin Tumangang bölgeleri arasında, Tuman Nehri üzerinde inşa edilen köprü son aşamaya geldi.

İki ülke arasındaki ilk karayolu sınır geçişi niteliğini taşıyan proje, nehrin kıyıya ulaşmadan önceki son sınır hattında yer alıyor.

Köprü, batılı analistleri şimdiden endişelendirdi. Tüm ülke hazinesinin yüzde 40'ını orduya yatıran Kuzey Kore'nin Ukrayna savaşına mühimmat ve asker aktarması Avrupa'da ipleri gerdi.

RUSYA 'TURİZM' DEDİ

Rus ve Kuzey Koreli yetkililer, köprü projesinin ticaret ve turizmi artırmayı hedeflediğini öne sürdü.

Rusya Ulaştırma Bakanı Andrey Nikitin, yeni karayolu köprüsünün karşılıklı ticareti artıracağını, lojistiği optimize edeceğini ve sınır bölgelerini ekonomik merkezlere dönüştüreceğini ifade etti.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA da köprünün iki ülke arasında insan seyahatini, turizmi ve mal dolaşımını canlandıracağını duyurdu.

PYONGYANG'DA TURİZM YOK

Buna karşın, Ukraynalı insan hakları örgütü Truth Hounds tarafından yürütülen ve The Guardian ile paylaşılan açık kaynak araştırması farklı bir tablo ortaya koyuyor.

Araştırma, projenin ekonomik gerekçesinin zayıf olduğunu savunuyor. Maliyeti 100 milyon doları aşan köprüye karşılık, iki ülke arasındaki ikili ticaret hacminin 2024 yılında yalnızca 34 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Ayrıca, Rusya'dan Kuzey Kore'ye yönelik turizmin sıkı denetim altında olduğu, 2025 yılında yaklaşık 10 bin Rus ziyaretçinin ülkeye gittiği ve yabancı turistlerin ana hedefi olan Pyongyang'ın geçiş noktasına 500 kilometreden daha uzak bir mesafede yer aldığı hatırlatılıyor.

Kremlin, söz konusu iddialara ilişkin yetkililerle temas kurulmasına rağmen henüz bir yanıt vermedi.

30 BİN ASKER BU YOLDAN GEÇECEK

Truth Hounds araştırmasını yürüten Nazar Myhun, karayolu ağının uydu takibinden gizlenmeyi kolaylaştırdığını belirtti.

İki ülke arasındaki tek demiryolu bağlantısı olan Dostluk Köprüsü'nde hat açıklığı uyumsuzluğu bulunuyor ve trenlerin geçişi için tekerlek takımlarının değiştirilmesi gerekiyor.

Karayolu taşımacılığında ise tırların uydu görüntülerinde benzer göründüğünü söyleyen Myhun, yükleme ve boşaltma işlemlerinin trenlere kıyasla çok daha hızlı yapıldığını ve uydulara yakalanma süresinin kısaldığını ifade etti.

Rusya ise Kuzey Kore'den getirtip Ukrayna'da sahaya sürdüğü 12 bin askerden sonra, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye göre 30 bin asker daha almaya hazırlanıyor.

RUSYA EKSİK BIRAKMADI

Toplam 4,7 kilometrelik geçiş projesinin bir parçası olan köprü, yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde ve iki şeritli olarak tasarlandı.

Uydu görüntülerine göre Rusya tarafında bir helikopter pisti de dahil olmak üzere destekleyici altyapı çalışmaları sürdürülüyor.

Kuzey Kore, gümrük ve karantina tesisleri de dahil olmak üzere projedeki kendi payını 19 Haziran için planlanan açılış öncesinde tamamladı.

Ancak Rusya tarafının takvimin gerisinde kalması nedeniyle açılış ertelendi ve henüz yeni bir tarih netleştirilmedi.

RUSYA-KUZEY KORE DOSTLUĞU

Söz konusu köprü inşası, Vladimir Putin ile Kim Jong-un'un Haziran 2024'te imzaladığı kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının ardından başladı.

Askeri iş birliği kapsamında Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker, topçu mühimmatı ve balistik füze sağlıyor.

Ukrayna'nın Ağustos 2024'teki sınır ötesi harekatının ardından 14 binden fazla Kuzey Kore askerinin Kursk bölgesinde savaştı.

Çatışmalarda en az 2 bin Kuzey Kore askerinin öldüğü ve 2 askerin esir alındığı tahmin edilirken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, hayatını kaybeden askerler için konut projesi tanıttı.