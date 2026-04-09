Küresel enerji dengelerini sarsan Orta Doğu gerilimi, beklenmedik bir kazananı öne çıkarıyor: Çin. Deutsche Bank'a göre, yıllardır temiz enerjiye yatırım yapan Çin, petrol bağımlılığının sorgulandığı bu yeni dönemde hem üretim gücü hem de teknoloji üstünlüğüyle küresel dönüşümün merkezine yerleşti.

SAVAŞIN ASIL KAZANANI KİM?

Ortadoğu’daki jeopolitik gerilim küresel piyasaları sarsarken, finans dünyasından dikkat çekici bir analiz geldi. Deutsche Bank AG Gelişmekte Olan Piyasalar Yatırım Ofisi Başkanı Jacky Tang, savaşın yarattığı yeni ekonomik tabloda Çin’in hem finansal hem de enerji stratejileri açısından “kazanan” konumda olduğunu söyledi. Tang’a göre bu süreç, küresel enerji dengelerini kökten değiştirebilir.

SAVAŞ ENERJİ PİYASALARINI TEPETAKLAK ETTİ

Ortadoğu’daki çatışmalar, petrol ve doğal gaz piyasalarında ciddi dalgalanmalara neden olurken, fiyat oynaklığı son yılların en yüksek seviyelerine ulaştı. Enerji arzına yönelik riskler artarken, ülkeler yalnızca kısa vadeli çözümler değil, uzun vadeli enerji güvenliği stratejilerini de yeniden düşünmeye başladı. Bu tablo, küresel enerji sisteminde kırılma yaratabilecek bir dönemin kapısını aralıyor.

ÇİN NEDEN DAHA AVANTAJLI?

Tang’a göre Çin’in en büyük avantajı, yıllardır sistematik biçimde yaptığı temiz enerji yatırımları. Çin bugün dünyanın en büyük temiz teknoloji üreticisi konumunda bulunuyor. Güneş panellerinden bataryalara, elektrikli araç altyapısından rüzgar türbinlerine kadar geniş bir üretim kapasitesine sahip olan ülke, enerji dönüşümünün merkezinde yer alıyor.

PETROLE GÜVEN SON ERİYOR

Tang’ın en çarpıcı tespitlerinden biri ise küresel algıdaki değişim. “Uzun vadede herkes petrola güvenilemeyeceğini biliyor” diyen Tang, bu farkındalığın özellikle Asya ülkelerinde enerji politikalarını yeniden şekillendireceğini vurguluyor. Bu dönüşüm, yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir zorunluluk olarak görülüyor.

ASYA ÜLKELERİ ROTALARINI DEĞİŞTİRİYOR

Tang’a göre Japonya, Güney Kore ve Hindistan gibi büyük ekonomiler, enerji karışımlarını çeşitlendirmek için hızla yeni arayışlara girecek. Fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmayı hedefleyen bu ülkeler, yenilenebilir enerji ve elektrifikasyon yatırımlarını artıracak. Ancak bu dönüşümün en kritik noktası, gerekli ekipmanın nereden geleceği.

YENİ ENERJİ DÜZENİNİN TEDARİKÇİSİ ÇİN OLDU

Tam da bu noktada Çin devreye giriyor. Tang’a göre enerji çeşitlendirmesi için gereken ekipmanların büyük bölümü Çin’den sağlanacak. Bu durum, Çin’i yalnızca üretici değil, aynı zamanda küresel enerji dönüşümünün vazgeçilmez oyuncusu haline getiriyor. Çin’in teknoloji üretim gücü, onu bu yeni düzende merkezi bir konuma taşıyor.

ÇİN ENERJİ ŞOKLARINA ARTIK DAHA DİRENÇLİ

Barclays ekonomisti Jian Chang liderliğindeki ekip, 8 Nisan tarihli analizinde Çin’in son 10 yılda yaptığı yatırımların etkisine dikkat çekti. Rapora göre, yenilenebilir enerji kapasitesinin artması ve elektrifikasyon hamlesi, Çin’in enerji şoklarına maruziyetini önemli ölçüde azalttı.

ELEKTRİK ÜRETİMİNDE YENİ DENGE

Barclays analizine göre petrol ve gaz, Çin’in elektrik üretiminde artık yalnızca sınırlı bir rol oynuyor. Bu durum, ülkenin enerji krizlerine karşı daha dirençli hale gelmesini sağlıyor. Aynı zamanda fosil yakıtlara bağımlılığın azalması, Çin’in ekonomik istikrarını güçlendiren kritik bir unsur olarak öne çıkıyor.

TEMİZ ENERJİDE YENİ REKABET BAŞLIYOR

Lombard Odier analizine göre Çin’in elektrifikasyon odaklı stratejisi, onu enerji fiyat şoklarına karşı daha dayanıklı hale getiriyor. Artan stratejik petrol rezervleri ise kısa vadede tampon görevi görüyor. Tang’a göre önümüzdeki dönemde temiz enerji talebinde yeni bir dalga oluşacak ve bu süreçte güçlü bilançoya, sağlam temellere ve fiyatlama gücüne sahip şirketler öne çıkacak.