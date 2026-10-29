İngiliz petrol ve doğal gaz şirketi Shell, 2026’nın temmuz-eylül döneminde düzeltilmiş kârını yıllık bazda neredeyse ikiye katladı. Orta Doğu’daki savaş ve küresel yakıt arzındaki daralmanın etkili olduğu dönemde şirketin kârı, 5,43 milyar dolardan 10,81 milyar dolara yükseldi.

LSEG tarafından derlenen verilere göre analistler, Shell’in üçüncü çeyrekte 9,92 milyar dolar düzeltilmiş kâr açıklamasını bekliyordu. Şirket, bu sonuçla Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından enerji fiyatlarının yükseldiği 2022’nin ikinci çeyreğinden bu yana en yüksek çeyreklik kârını elde etti.

RAFİNERİ KÂR MARJI 42 DOLARLA REKOR KIRDI

Finansal sonuçlarda, küresel rafine yakıt arzındaki daralmayla yükselen rafineri kâr marjları belirleyici oldu. Shell’in gösterge niteliğindeki rafineri kâr marjı üçüncü çeyrekte varil başına 42 dolara ulaştı. Önceki rekor, 2022’nin ikinci çeyreğinde kaydedilen 28,04 dolardı.

2026 boyunca ABD ve İsrail’in İran’la yürüttüğü savaş ve Hürmüz Boğazı’nda gemilere yönelik saldırılar, petrol fiyatlarında dalgalanmaya yol açtı. Körfez ülkelerinin enerji ihracatındaki kısıtlamalar küresel arzı etkiledi.

Orta Doğu’daki çatışmalar ve Rus rafinerilerine yönelik saldırılar da küresel rafineri kapasitesini sıkıştırdı. Benzin, dizel ve jet yakıtı fiyatlarını yükselten bu gelişmeler, Shell’in rafineri faaliyetlerinden elde ettiği kazançlara yansıdı.

5 MİLYAR DOLARLIK HİSSE GERİ ALIMI

Shell, güçlü finansal sonuçların ardından gelecek üç aylık dönem için 5 milyar dolarlık yeni bir hisse geri alım programı başlattığını duyurdu. Şirket böylece hissedarlarına yönelik sermaye dağıtımını artırma kararı aldı.

Shell Üst Yöneticisi Wael Sawan, küresel enerji sistemindeki ciddi aksaklıkların sürmesine rağmen şirketin güçlü bir operasyonel performans sergilediğini belirtti.