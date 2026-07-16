Drop Site News'in haberine göre İran, İsviçre'de yürütülen müzakereler sırasında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'e özel bir mesaj iletti. Tahran yönetimi mesajda, temsilciler Jared Kushner ve Steve Witkoff'un müzakere sürecini "suiistimal ettiği" uyarısında bulunarak, iki ismin nihai bir anlaşmaya varmak yerine elde ettikleri gizli (içsel) bilgileri finansal kazanca dönüştürmekle ilgilendiklerini iddia etti.

9 MİLYAR DOLARLIK MANİPÜLASYON İDDİASI

İranlı yetkililer, "Trump'a yakın isimlerin" gerçekleştirdiği piyasa manipülasyonları sonucunda toplamda 9 milyar dolarlık haksız kâr sağlandığını hesapladıklarını açıkladı. Tahran, aracılar vasıtasıyla bu meblağın 4,5 milyar dolarlık kısmının kendisine aktarılmasını resmi olarak talep etti.

Süreçle ilgili değerlendirmede bulunan üst düzey bir İranlı yetkili, "Karşılıklı gönderilen bu metinler nihayetinde tarihsel kayıtlara geçecektir" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL İSTİHBARATINA BİLGİ SIZDIRILIYOR"

Tahran yönetimi, görüşmelerdeki gizlilik ihlallerine ilişkin bir başka kritik iddiayı da gündeme taşıdı. Mesajda, Kushner ve Witkoff'un İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Mossad Başkanı ile "neredeyse her gün görüştüğü" belirtilerek, müzakerelerin içeriğine dair hassas bilgilerin İsrail istihbaratına servis edildiği yönündeki endişeler dile getirildi.

TRUMP YÖNETİMİ YALANLADI

Trump yönetimi yöneltilen tüm iddiaları kesin bir dille reddederken, İran tarafı ellerindeki kanıtların yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu. Söz konusu iddiaların doğrulanması halinde, olayın modern diplomasi tarihinin en büyük finansal skandallarından biri olarak kayıtlara geçebileceği değerlendiriliyor.