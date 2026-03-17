Orta Doğu’da askeri gerilim tırmanırken, savaşın cephesi dijital dünyaya taşındı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun hayatta olup olmadığına dair tartışmalar ve ardından gelen yapay zeka videoları, dijital dezenformasyonun ulaştığı korkutucu boyutu gözler önüne serdi.

KANIT OLARAK YAYINLANDI, YAPAY ZEKA ÇIKTI

İran’ın saldırıları sonrası öldüğü iddia edilen İsrail Başbakanı Netanyahu, 15 Mart 2026'da X hesabından yayınladığı videoyla bu iddialara yanıt verdi. Kudüs Tepeleri’ndeki bir kafede kahve sipariş ederken görülen Netanyahu, önceki videolarında "yapay zeka kusuru" olarak nitelendirilen "altı parmak" iddialarına gönderme yaparak her iki elini de ekrana gösterdi.

Ancak video, tartışmaları dindirmek yerine körükledi. X platformunun yerleşik yapay zekası Grok, videoyu %100 "deepfake" olarak tanımlarken; dünyaca ünlü analiz aracı Hive Moderation, videodan alınan karelerde %99,9 oranında yapay zeka üretimi sonucu verdi. Bu durum, "Gerçek hangisi?" sorusunu siber güvenliğin merkezine yerleştirdi.

HAMANEY'İN VİDEOSUNU DA OLUŞTURDULAR

Dijital savaşın son hamlesi ise İran cephesinden geldi. İran destekli hesaplar, Netanyahu’nun videosuyla birebir aynı mekanda ve aynı gerçeklik kalitesinde hazırlanan bir Ali Hamaney videosu paylaştı. Netanyahu’nun videosundaki detayların yapay zeka ile ne kadar kolay kopyalanabildiğini kanıtlamayı amaçlayan bu içerik, dezenformasyonun bir silah olarak ne kadar etkin kullanılabileceğini bir kez daha kanıtladı.