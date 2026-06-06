İsrail ordusu, daha geçen hafta karşılıklı ateşkes imzaladığı Lübnan ordusunun üst düzey subay kadrosuna suikast saldırıları düzenledi.

Yerel kaynaklara göre bir tuğgeneral, sürücüsü ve kendisine eşlik eden askerler Kardalı- Nebatiye yolunda öldürüldü.

Saldırı, yeni İsrail taarruzunun başlamasından beri Hizbullah yerine doğrudan Lübnan ordusuna yapılan ilk saldırı niteliğini taşıyor.

İran'ın Lübnan'daki savaşın bitmemesi durumunda, savaşa devam edeceği ve Husiler aracılığıyla Babülmendep Boğazı'nı da kapatmayı hazır olduğunu duyurmasının ardından İsrail'in yaptığı bu saldırı, zaten zayıf olan ateşkesi tamamen yok etme riski taşıyor.

İran ve İsrail, saldırıdan sonra açıklama yapmadı. Lübnan ordusu generalinin neden hedef alındığı bilinmiyor?