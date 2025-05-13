ABD’nin aynı gün hem Çin ile ‘ticari barışa’ hem de Hindistan-Pakistan krizinde ateşkese öncülük etmesi; yurt içinde ise terör örgütü PKK’nın silah bırakarak kendini feshettiğini açıklaması para ve hisse senedi piyasalarını yeniden şekillendirdi. Küresel piyasalar haftanın ilk gününde yatırımcılıların güvenli limanlardan riskli varlıklara göçüne sahne oldu. Riskli varlıklara yönelişin güçlenmesiyle birlikte altın fiyatı son haftalardaki yükselişini tersine çevirerek yüzde 2.8 düşerken 3.207 dolar seviyesine geriledi.

GÖZLER İSTANBUL’DA

Dolar, güvenli limanlara karşı güç kazanırken, ABD dolar endeksi (DXY) 101 seviyesine yaklaşarak son bir ayın zirvesine yükseldi. Dolar endeksi yüzde 1.3 yükselirken, Euro’ya dolar karşısında yüzde 1’den fazla düşüş getirdi, parite 1.1’e gevşedi. Yurt içi piyasalarda ise dolar TL karşısında kıpırdamadı. Dolar 38.7630 liradan, Euro ise 43.1520 liradan günü tamamladı. Ons altındaki düşüş gram altının ise yüzde 2.6 kayıpla 4.036 liraya geri çekilmesine yol açtı. Küresel piyasalardaki risk iştahı rüzgarını arkasına alan BIST 100 endeksi ise günü yüzde 3.8 yükselişle 9.747 puandan tamamladı. İsviçre’deki görüşmeler sonrasında Çin ve ABD arasında geçici bir süre tarife indirimi kararı geldi. Buna göre Çin, 90 gün boyunca ABD’ye uyguladığı tarifeleri yüzde 125’ten yüzde 10’a düşürecek. ABD ise Çin’e yönelik tarifeleri aynı dönemde yüzde 145’ten yüzde 30’a indirecek. Çin ile ticaret, Asya’da ateşkes derken, Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin, üç yılı aşkın savaşın ardından Ukrayna ile doğrudan barış görüşmeleri yapılmasını teklif etti. Putin’in Ukrayna’ya 15 Mayıs’ta İstanbul’da görüşme çağrısı yapması da yeni haftada siyasetin ağırlığını artırdı.

Yükseliş bankalarda %4’ü, inşaatta %5’i aştı

ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin olumlu geçmesi ile yurt içinde terör örgütü PKK’nın fesih ve silah bırakma kararının etkisiyle haftanın ilk işlem gününe pozitif başlayan BIST 100 endeksi 9.740-9.750 bandında dengelendi. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3.80 değer kazanarak 9.747 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 4.41, holding endeksi yüzde 4.18 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5.34 ile inşaat, tek gerileyen yüz- de 2.30 ile madencilik oldu.