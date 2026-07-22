Yemen’de İran destekli Husilerin tüm gemilere "Suudi Arabistan limanlarını kullananı vururuz" tehditlerinin ardından, Asya’ya Suudi ham petrolü taşıyan iki tanker salı günü Kızıldeniz’e döndü.

Kapalı olan Hürmüz Boğazı'ndan geçemeyen petrol yükünü Doğu-Batı boru hattı üzerinden taşıyarak Kızıldeniz üzerinden ihracatını sağlayan Suudi Arabistan, dünya petrol ihracatı için büyük önem taşıyordu.

Yemen'li Husilerin Suudi Arabistan'a ambargo uygulama kararı, Suudi Arabistan'ın Sanaa Uluslararası Havalimanı'nı vurmasının ardından geldi.

PETROL FIRLADI

Suudi Arabistan’ın Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu limanından Çin ve Hindistan’a teslim edilmek üzere petrol yükleyen iki tanker, Babülmendep Boğazı üzerinden Hint Okyanusu’na çıkmak yerine Süveyş Kanalı’na doğru yöneldi.

Yemen’in kuzey ve batısını kontrol eden Husilerin, Suudi Arabistan’a deniz ablukası uygulayacaklarını ve Suudi petrolü taşıyan veya yükleyen tüm gemileri hedef alacaklarını duyurması bu kararda etkili oldu.

Hürmüz Boğazı’nın savaş nedeniyle kapalı kalması sebebiyle Kızıldeniz, Suudi petrolünün ana alternatif güzergahı işlevini görüyordu.

Bu gelişmelerin ardından Brent petrolün varil fiyatı salı günü yüzde 2’den fazla artarak 91 doların üzerine çıkarken, ABD’de benzin fiyatları galon başına 4 doları aştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Husilerin Babilmendep Boğazı’nı henüz kapatmadığını, böyle bir durumun yaşanması halinde müdahale edeceklerini söyledi.

Trump ayrıca çatışmalarda şu ana kadar 18 ABD askerinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

İRAN'DA ABD SALDIRILARI SÜRÜYOR

Bu esnada İran'da çatışmalar sürdü. ABD ordusu üst üste 11’inci gecede ülke genelindeki hedefleri bombalamayı sürdürürdü.

Tahran, Çabahar, Konarak ve İran’ın tek nükleer santraline ev sahipliği yapan Buşehr kentlerinde patlamalar yaşandı.

ABD Merkez Komutanlığı, sürdürülen saldırılarda İran’ın askeri komuta merkezleri, füze, insansız hava aracı alanları ve hava savunma sistemlerinin hedef alındığını bildirdi.

İran Sağlık Bakanlığı yetkilisi ise son ABD saldırılarında 50 sivilin öldüğünü, 500 kişinin yaralandığını bildirdi.

İRAN MİSİLLEME YAPTI

İran da misilleme yapmayı sürdürdü. Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün’deki ABD askeri tesislerine yönelik saldırılarını sürdürürken, Bahreyn’deki bir Amazon veri merkezine ait altyapıyı vurduğunu öne sürdü.

Kuveyt’te deniz suyunu tatlı suya çeviren tesislerin zarar görmesi içme suyu sıkıntısı endişelerini artırdı.

Deniz güvenliği kurumu UKMTO, Hürmüz Boğazı’nda bir tankerin isabet alması sonucu mürettebatın gemiyi terk ettiğini açıklarken, İran Devrim Muhafızları da boğazda iki petrol tankerinde yangın çıktığını duyurdu.

Askeri gerilime rağmen diplomatik çabaların sürdüğüne dair işaretler de bulunuyor.

Üst düzey bir İranlı yetkili, ara buluculardan 10 günlük bir ateşkes teklifi aldıklarını belirtirken, İran İçişleri Bakanı İskender Momeni de ara bulucu konumundaki Pakistan’ı ziyaret ederek çabaların devam etmesini talep etti.