Resmi olarak 24 Şubat 2022'de Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da 'özel bir askeri operasyon' ilan etmesiyle başlayan savaş, 3'üncü yılına girmek üzere... İki taraftan da binlerce kaybın verildiği kanlı savaş; yalnızca öldürmekle kalmadı, hayatta kalanların psikolojileri de alt üst oldu...

The Mirror'da yayımlanan habere göre seks işçileri, kendileriyle birlikte olmak için randevulaşan Rus askerlerinin birçoğunun 'yalnızca konuşmak' için geldiğini aktardı. Akıllara, Teoman'ın 'Doktor' şarkısındaki "Soyunmana gerek yok, bana birkaç tatlı söz lazım. Uyuyana kadar kal yeter, bitmiş uyku haplarım" sözleri geldi...

Bölgedeki bir seks işçisi durumu şu sözlerle anlattı: "İçlerini döküyorlar. Ne kadar zorlandıklarını, ne kadar yorulduklarını anlatıyorlar. Savaşın ne zaman biteceğini soruyorlar. Bir keresinde bir arkadaşımla birlikte sekiz saat boyunca sadece içtik. Konuştuk ve hiç seks olmadı. Ama yine de ödeme yaptılar."